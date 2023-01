رغم تصدره قائمة أفضل اللاعبين العرب.. محمد صلاح يعاني في ليفربول

‬قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن معاناة مهاجمه محمد صلاح أمام المرمى ترجع إلى فقدان الفريق لثلاثة مهاجمين “منسجمين جيدًا” كانوا يرعبون دفاعات المنافسين.

ورغم أن المهاجم المصري سجل 17 هدفًا في كافة المسابقات مع نهاية نصف هذا الموسم، فإنه سجل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث كان متوسط أهدافه نحو 24 هدفا في الموسم خلال فترة وجوده مع ليفربول.

وتُوّج صلاح بلقب الهداف ثلاث مرات، لكنه ابتعد عن أفضل مستوياته بعد رحيل شريكه في الهجوم ساديو ماني، الصيف الماضي، وإصابة روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا ولويس دياز.

وقال كلوب للصحفيين “بالطبع صلاح يعاني، لقد كانت هناك آلة جيدة في الهجوم، وكان كل شيء واضحا فيما كنا نفعله. الجميع يعاني من ذلك وهذا واضح”.

وتابع “إنها لعبة هجومية محددة تتطلب الكثير من العمل والمعلومات، وليست دائمًا معلومات واضحة. تصنع شعورًا بشأن الكثير من هذه الأشياء، حول مكان زميلك وكيف تمرر له الكرة دون أن تنظر”.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الماضي، ولم يلعب جوتا وفيرمينو ودياز منذ كأس العالم العام الماضي في قطر، وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري.

وعزز ليفربول هجومه بالتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو خلال فترة الانتقالات، لكنه لا يزال يتأقلم مع الفريق، ولم يكن أداء داروين نونيز ثابتًا، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ استئناف الموسم الشهر الماضي.

وأضاف كلوب “في غضون أسبوعين أو ثلاثة، سيتاح خياران آخران ويمكننا أن نمزج بين المهاجمين. عندما يلعب داروين يتقدم أكثر ثم يرجع إلى الخلف”، مضيفًا “لم نلعب مطلقًا بمهاجم صريح من قبل. حتى عندما لعب ساديو في هذا المركز كان يرجع (إلى الخلف) في لحظات. هذه ليست طريقة داروين فهو يريد أن يتسلم الكرة عند قدميه”.

واحتل صلاح المركز العاشر في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم من صحيفة (الغارديان) البريطانية، وتنشر الصحيفة -في يناير من كل عام- قائمة لأفضل 100 لاعب في العام الذي يسبقه، وهو ما يحدث بناء على تصويت 206 من الصحفيين والخبراء الرياضيين.

