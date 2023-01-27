إشادة بلاعب يمني انسحب من بطولة للمصارعة رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام يمنية، أن لاعب المصارعة اليمني إبراهيم الشبامي، قرر الانسحاب من بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة في فرنسا بعدما وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وقال اللاعب في منشور على حسابه في فيسبوك “من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، الحمد لله عل كل حال، وحابب اشكر كل الناس حبكم بصراحة أسعد قلبي حسيت إن تعبي ما ضاع”.

وأضاف “كانت فرصتنا قريبة جدًا أني أحقق ميدالية دولية في بطولة الجائزة الكبرى أحد أقوى البطولات الدولية بعد فوزي على اللاعب الفرنسي، كان استعدادي للبطولة جيد جدًا”، ووجّه الشكر للجمهور قائلا “أشكر كل شخص باسمه وحبكم خلاص مهمتي أكبر إن إحنا نفعل لليمن انجاز غير مسبق بإذن الله ودعمكم المستمر”.

وأشاد ناشطون يمنيون وعرب بانسحاب الشبامي، ووصفوا موقف اللاعب بالمشرف وأنه “يمثل موقف كل عربي مسلم غيور على قضايا دينه وأمته، هذا الموقف لابد أن يشجع، ويكرسه كل اللاعبين المسلمين”.

وطالبوا مغردون السلطات المعنية في اليمن بتكريم اللاعب وتقديم الدعم له نظرًا لمواقفه المشرفة التي وصفوها بأنها “انتصار يمني” للقضية الفلسطينية.

(نتمنى أن تكون هناك لفته من وزارة الشباب والرياضة)

لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، إبراهيم الشبامي، يتخذ موقفا مقاوما، بالانسحاب من بطولة الجائزة الكبرى في فرنسا، بعد أن وضعته القرعة مع لاعب صهيوني.

بطل اليمن في اللعبة وسبق حاز على أكثر من ذهبية في مشاركات

دولية. pic.twitter.com/5LOmI3uSZc — أميرالدين جحاف (@Amir_Jahaf1) January 23, 2023