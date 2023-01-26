فيفا: أرقام قياسية غير مسبوقة لانتقالات اللاعبين في 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن تقريره السنوي للانتقالات الدولية لعام 2022، الذي بلغت فيه عمليات الانتقال 71002 صفقات، جرى منها 21764 على صعيد المحترفين (من الرجال والنساء)، مقابل 49238 في فئة الهواة.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي إن 2022 شهد “ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بحصيلة 2021، بل وقد تجاوز العام الماضي المستويات المسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار فيروس كورونا المستجد”.

International transfers of male professional players surpass 20,000 for the first time. FIFA has today published the 2022 edition of the Global Transfer Report 👉 https://t.co/AQibvL59CB pic.twitter.com/49EPS92VxM — FIFA Media (@fifamedia) January 26, 2023

وأضاف “بينما شهدت انتقالات 2021 وجود 4538 ناديًا، سجلت صفقات 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ شملت الانتقالات الدولية 4770 ناديًا من 182 اتحادًا مختلفًا، حيث بلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين بين الأندية 17291 لاعبًا يمثلون 183 جنسية مختلفة، علمًا أن 2843 من العمليات المسجلة العام المنصرم اقتضت دفع رسوم الانتقال”.

وقال إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا إن عام 2022 شهد “تغيير الاتجاه السلبي الذي ظل مسجلًا على مدى سنتين في إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام الماضي 6.5 مليارات دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بعام 2021، ولكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في 2019”.

ومن بين 2843 صفقة شملت دفع رسوم انتقال، كلفت أعلى 100 صفقة ما يقرب من 50% من إجمالي الأموال التي أُنفقت، فيما بلغت نسبة أكبر عشر صفقات 12.5% من القيمة الإجمالية التي تم إنفاقها على مستوى رسوم الانتقالات في 2022.

وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة مجددًا، وللمرة الأولى تخطى إنفاقها ملياري دولار، لتحقق رقمًا قياسيًا يقترب من 2.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بكرة القدم للمحترفات، قال الفيفا إنها استمرت في النمو في عام 2022، ووصل عدد الانتقالات الدولية العام الماضي إلى مثلي عام 2018.

وقال سيلفيرو “إن عدد الأندية التي شاركت في الانتقالات الدولية في 2022 ارتفع إلى 500 ناد من 410 في 2021 بزيادة قدرها 22%”.

وأضاف أنه “تم تسجيل حوالي 1555 عملية انتقال دولية في 2022 بزيادة قدرها 19.3% مقارنة بالعام السابق، بينما شارك 119 اتحادًا دوليًا في الانتقالات الدولية” للمحترفات.

Growth in women’s professional football continued once again in 2022, international transfers increased by almost 20% . See the Global Transfer Report 2022

👉 https://t.co/AQibvL59CB pic.twitter.com/bNfafekGYc — FIFA Media (@fifamedia) January 26, 2023

وأوضح الفيفا في تقريره أنه بالنسبة للانتقالات الدولية للاعبين الهواة، فقد فاق عدد انتقالات اللاعبين الهواة الصفقات المسجلة في كرة القدم الاحترافية بأكثر من الضعف خلال عام 2022، حيث انتقل ما مجموعه 49238 لاعبًا هاويًا بين أندية من مختلف الاتحادات، علمًا أن حوالي 92.3% من تلك الصفقات سُجلت في فئة الرجال، وقد حققت كرة القدم للهواة أرقامًا مذهلة على الصعيد العالمي خلال السنة الماضية، إذ سُجلت عملية انتقال واحدة على الأقل في 204 اتحادات من أصل الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في الفيفا.