فيفا: أرقام قياسية غير مسبوقة لانتقالات اللاعبين في 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن تقريره السنوي للانتقالات الدولية لعام 2022، الذي بلغت فيه عمليات الانتقال 71002 صفقات، جرى منها 21764 على صعيد المحترفين (من الرجال والنساء)، مقابل 49238 في فئة الهواة.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي إن 2022 شهد “ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بحصيلة 2021، بل وقد تجاوز العام الماضي المستويات المسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار فيروس كورونا المستجد”.

