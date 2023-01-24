كين يقود توتنهام للفوز على فولهام ويعادل رقم الهداف التاريخي للفريق (فيديو)

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتساوي مع الراحل جيمي غريفز بعدما هز الشباك ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الاثنين.

وكان فولهام الطرف الأفضل في الشوط الأول وأهدر هاريسون ريد وألكسندر ميتروفيتش وويليان عدة فرص لفولهام.

لكن كين سدد الكرة بقدمه اليمنى في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول لتسكن المرمى محرزا هدفه 266 مع الفريق اللندني ليتساوى مع غريفز.

ووصل غريفز إلى هذا العدد من الأهداف في 379 مباراة بينما احتاج كين إلى 415 مباراة.

ولعب غريفز مع توتنهام من 1961 حتى 1970، بينما ظهر كين لأول مرة مع النادي في أغسطس/آب 2011.

وأضاع كين فرصة الانفراد بالرقم القياسي في صدارة هدافي توتنهام عندما اكتفى بوضع كرة بضربة رأس في يد الحارس بيرند لينو.

وأحيا الفوز آمال توتنهام في دخول المربع الذهبي إذ يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد اللذين خاض كل منهما 20 مباراة.

وتجمد رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السابع.