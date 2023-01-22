هدف قاتل يمنح أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد أرسنال فارق النقاط الخمس في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مستفيدًا من ثنائية إيدي نكيتياه، إحداهما في الدقيقة 90 ليفوز 3-2 على غريمه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل (2-2) قبل أن يتابع نكيتياه كرة من مدى قريب، ويسجل هدف الانتصار.

وانتظر لاعبو أرسنال بترقب قرار حكم الفيديو المساعد، وقبل الاحتفال بصخب مع المشجعين.

وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة، ويأتي رابعًا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد من أول محاولة على المرمى، لكن نكيتياه أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول المثير.

وأضاف بوكايو ساكا هدفًا لأرسنال في الدقيقة 53، وقبل أن يدرك ليساندرو مارتينيز التعادل للفريق الزائر قبل ساعة من اللعب.

وسدد ساكا في القائم، وتألق الحارس ديفيد دي خيا في إنقاذ محاولة من نكيتياه، قبل أن ينجح أرسنال في الثأر لخسارته الوحيدة في الدوري هذا الموسم وبنتيجة 3-1 في أولد ترافورد.

ولم يعد هناك أي شكوك في قدرة أرسنال على المنافسة على اللقب، وسيمنح الفوز على يونايتد دفعة لمحاولات فريق المدرب ميكل أرتيتا خاصة أن الانتصار يأتي بعد أن قلص سيتي الفارق إلى نقطتين اليوم.

وكان يونايتد يمر بمرحلة تألق وفاز 5 مرات في آخر 6 مباريات بالدوري، واستمد الثقة من مستواه في البداية رغم واقع اللعب دون لاعب الوسط المدافع كاسيميرو بسبب الإيقاف.