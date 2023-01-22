ثلاثية جديدة من هالاند تهدي مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون (فيديو)

أحرز المتألق إرلينغ هالاند 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليهدي مانشستر سيتي الفوز (3-0) على ولفرهامبتون واندرارز، اليوم الأحد.

وسيطر سيتي على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف بضربة رأس من هالاند بعد تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين في الدقيقة 40.

وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يضيف سيتي الهدف الثاني، حيث نفّذ هالاند ركلة جزاء بعد خطأ ضد إيلكاي غندوغان عقب الاستراحة بـ5 دقائق، وأكمل المهاجم النرويجي الثلاثية بعد تمريرة رياض محرز.

وكسر المهاجم النرويجي هالاند الرقم القياسي لرود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق في أن يكون أسرع لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في 4 مناسبات بالدوري الممتاز، وحقق هالاند هذا الرقم في 19 مباراة بينما فعلها فان نيستلروي في 65 مباراة.

وكان هالاند قد فشل في هز الشباك في 3 مباريات متتالية في المسابقات كلها قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، لكنه نجح في ترك بصمته بوضوح في مرمى ولفرهامبتون المتعثر.

وصنع سيتي أكثر من فرصة للتسجيل قبل أن يحرز هالاند الهدف الأول بضربة رأس قبل الاستراحة، ثم سجل مجددًا من ركلة جزاء.

ورفعت ركلة الجزاء رصيد هالاند إلى 30 هدفًا في المسابقات كلها مع الوصول إلى منتصف الموسم، قبل أن يضيف هدفًا بعد خطأ فادح من جوزيه سا حارس ولفرهامبتون.

ولدى هالاند 25 هدفًا في 19 مباراة بالدوري، وهي حصيلة كانت تكفي للفوز بلقب الهداف في آخر 4 مواسم.

ولا يزال الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد باسم ديكسي دين عندما أحرز 60 هدفًا في 1928.