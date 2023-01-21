بسبب مخالفات مالية.. خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس الإيطالي

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من نادي يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

ومع بقاء 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيؤدي خصم النقاط إلى تراجعه إلى منتصف الجدول، خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وجاء الحكم أشدّ من خصم تسع نقاط كان قد طلبه المدعي العام لكرة القدم في وقت سابق الجمعة خلال جلسة استماع تبحث في الطريقة التي تعامل بها يوفنتوس -أكثر الأندية الإيطالية نجاحا- وعدد من الأندية الأخرى مع صفقات تبادل اللاعبين.

وقررت المحكمة أيضا منع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في كرة القدم المحلية مدة 24 شهرا.

وقررت كذلك إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الذي يشغل حاليا منصب مدير كرة القدم في توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مدة 30 شهرا.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات، وقال إن حساباته تتماشى مع المعايير.