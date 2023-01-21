الجماهير العراقية تحتفل بمنتخبها بعد تتويجه بطلًا لخليجي 25 (فيديو)

استقبل الجمهور العراقي بعثة المنتخب بمطار العاصمة بغداد فور قدومها من مدينة البصرة (جنوب البلاد) بعد انتهاء بطولة خليجي 25، وتتويج العراق صاحب الأرض بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وحرص عدد من الجماهير على الاحتفال بالمنتخب عبر مرافقة الحافلة التي تقل اللاعبين من مطار بغداد.





وتوِّج المنتخب العراقي باللقب، أمس الخميس، عقب انتصاره في المباراة النهائية على عمان بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد، على ملعب البصرة الدولي.

وعقب فوز العراق، انطلقت الاحتفالات في العاصمة بغداد، وتجمهر عدد كبير من العراقيين في ساحة التحرير في وسط العاصمة للاحتفال.

وفي السياق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن “خليجي 25” أرجعت العراق إلى الصف العربي، مهنئًا منتخب بلاده بالفوز بها.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال الصدر “نشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق إلى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسلام”.

وهذا اللقب هو الرابع للمنتخب العراقي في تاريخ مشاركاته بالبطولة الخليجية بعد أعوام 1979 (بنظام التجمع)، و1984 بالفوز على قطر بركلات الجزاء (4-3)، و1988.​​​​​​​