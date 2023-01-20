رياضة|البرازيل

“لوحة فنية”.. هدف من مسافة بعيدة يبهر الجماهير ومعلق المباراة (فيديو)

اللاعب فيغا استخلص الكرة وسددها من مسافة بعيدة لتسكن الشباك (مواقع التواصل)
20/1/2023

أحرز لاعب الوسط البرازيلي رافائيل فيغا هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة لصالح فريقه بالميراس في شباك مضيفه بوتافوغو، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الخميس، في الدوري البرازيلي.

وتمكن فيغا من إحراز هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 25 من الشوط الأول، عندما استخلص كرة بعد خط منتصف ملعب الفريق المنافس بقليل وهيأ الكرة لنفسه وسددها قوية ساقطة من مسافة بعيدة، ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

ونشرت قناة (تي إن تي سبورتس) الرياضية، فيديو للهدف الذي أحرزه فيغا، مع رد فعل معلق المباراة الذي تفاعل بشكل لافت معه، معبرًا عن انبهاره بالهدف من خلال التعليق.

وتغنى الحساب الرسمي لنادي بالميراس بالهدف واصفًا إياه بـ”اللوحة الفنية”، بعد أن شارك فيديو للهدف من زاوية أخرى من أرضية الملعب.

كما أظهر الفيديو دهشة جماهير بالميراس التي هزت أصواتها مدرجات الملعب فور إحراز الهدف الجميل في شباك الخصم.

وتفاعل حساب الدوري البرازيلي كذلك مع هدف فيغا، حيث أعاد نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ووضع الرمز التعبيري “صدمة” معبرًا عن دهشته من الهدف.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي