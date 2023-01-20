فرحة عارمة في المدن العراقية احتفالا بالفوز بكأس الخليج للمرة الرابعة (فيديو)

عمت حالة من الفرحة العارمة المدن العراقية مساء الخميس، ابتهاجا بالفوز بكأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

وتجمعت الجماهير العراقية في الشوارع والأسواق والحدائق حاملين أعلام العراق ويرددون للهتافات والأغاني في سعادة غامرة، فيما أطلقت السيارات أبواقها.

واكتظت الطرق والساحات العامة بالآلاف من الجماهير التي انطلقت في الرقص والغناء تعبيرا عن فرحتها الكبيرة بالتتويج الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 1988 والرابع منذ عام 1979.





واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية.

وتوج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مدينة البصرة، جنوبي البلاد.

وسبق أن توج المنتخب العراقي بلقب البطولة في أعوام 1979 و1984 و1988.