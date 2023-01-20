رونالدو يسجل هدفين في ظهوره الأول بالسعودية وسان جيرمان يفوز بكأس الرياض (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في مباراة “كأس الرياض” التي جمعت بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق “موسم الرياض”، الذي ضم نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين، وحسمها بطل فرنسا 5-4.

وسجل رونالدو هدفيه في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد بالرياض، مساء الخميس، في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله لنادي النصر السعودي.

وتقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعد 3 دقائق من البداية بعد تمريرة رائعة من زميله نيمار.

نيمار يمهّد بذكاء وميسي بلمسة رائعة يفتتح باب التسجيل لفريق باريس سان جيرمان ▶️ شاهدها أيضاً على قناتنا الرسمية في YouTube.

🔗 https://t.co/iPCR3JIB89#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/skhNVYimZL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023

واحتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء لصالح رونالدو، 37 عامًا، بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

وخضع النجم البرتغالي للعلاج قبل أن يسجل الركلة بنفسه، ويدرك التعادل 1-1 لفريق موسم الرياض.

وأشهر الحكم الجاسم بطاقة حمراء مباشرة لخوان بيرنات مدافع باريس سان جيرمان بعد تدخل قوي ضد سالم الدوسري في الدقيقة 39 ليحرمه من الانفراد بمرمى نافاس.

ورغم النقص العددي أعاد البرازيلي ماركينيوس قائد النادي الفرنسي للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد تمريرة من كيليان مبابي.

ماركينيوس يضاعف النتيجة لفريق العاصمة الفرنسية بعد تمريرة دقيقة من زميله كيليان مبابي ▶️ شاهدها أيضاً على قناتنا الرسمية في YouTube.

🔗 https://t.co/iPCR3JIB89#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/amzxr9qTWO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023

واحتسب الجاسم ركلة جزاء لصالح نيمار في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها بنفسه، لكن محمد العويس حارس فريق موسم الرياض تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع تابع رونالدو ضربة رأس أرسلها نحو مرمى نافاس، لكنها ارتدت من القائم الأيسر ليتابعها قوية بيسراه في الشباك.

وأعاد المدافع المخضرم سيرخيو راموس التقدم لبطل فرنسا بعد تمريرة عرضية من مبابي لتصبح النتيجة 3-2.

راموس يسجّل الهدف الثالث لمصلحة باريس سان جيرمان بعد مجهود فردي مميّز من زميله مبابي ▶️ شاهدها أيضاً على قناتنا الرسمية في YouTube.

🔗 https://t.co/iPCR3JIB89

#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/pH03Areiml — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023

لكن بعدها بثلاث دقائق أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سو التعادل لفريق موسم الرياض بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من بيتي مارتينيز.

وأعاد مبابي التقدم لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 60، وبعدها خرج رونالدو ثم ثلاثي باريس سان جيرمان ميسي ومبابي ونيمار.

وسجل هوغو إيكيتيكي الهدف الخامس لباريس سان جيرمان في الدقيقة 78 من وضع انفراد.

لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا قلص الفارق لنجوم النصر والرياض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى مع النصر أمام الاتفاق الأحد المقبل.