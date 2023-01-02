“مرحبا يا رجال أراكم قريبا”.. رونالدو يشارك جماهير النصر السعودي فيديو تشويقيا من الطائرة (شاهد)

يستعد نادي النصر السعودي لتقديم نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو، غدًا الثلاثاء، في الرياض، الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرًا بتوقيت غرينتش).

وسافر رونالدو (37 عامًا) نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقًا، إلى السعودية للخضوع للكشف الطبي قبل ظهوره الأول بقميص النادي في ملعب “مرسول بارك” الذي يتسع لـ30 ألف مشجع.

وقال رونالدو وهو على متن طائرة خاصة “أراكم قريبًا جماهير النصر”، وذلك في مقطع فيديو نشره النادي السعودي، مساء اليوم الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حصد ملايين المشاهدات.

وأعلن النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم أنه سيقيم حفلًا “لاستقبال اللاعب الأعظم عالميًّا” رونالدو.

وغرد النادي على حسابه الرسمي في تويتر، وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين “ستكون كل الأنظار موجهة إلى الرياض حيث سيظهر كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم بقميص النصر للمرة الأولى”.

الحـدث المنتظـر 🌏

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا 🤩 غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 🤩

السابعة مسـاءً 🔥

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك 🏟️#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

وأضاف النادي الذي يلقب باسم العالمي “غدًا جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في ساحة النصر مرسول بارك”.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدّرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض 10 مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي لديه أيضًا مباراة واحدة مؤجلة.

ويسعى النصر إلى حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2019، وإنهاء سيطرة غريمه الهلال في آخر 3 مواسم.