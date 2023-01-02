تضاعف عدد المتابعين على مواقع التواصل.. إقبال كبير من جماهير النصر السعودي لشراء قميص رونالدو (فيديو)

شهدت متاجر نادي النصر السعودي إقبالا كبيرا من الجماهير لشراء قميص النادي وطباعة اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورقم 7 المميز له، بعد الإعلان عن انضمامه إلى النادي في صفقة مدتها عامان ونصف.

وانضم رونالدو قائد منتخب البرتغال إلى النادي السعودي، بعد شهر من فسخ عقد المهاجم البالغ من العمر 37 عاما مع مانشستر يونايتد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجماهير وهي تشتري قميص اللاعب، والعاملون في المتجر وهم يطبعون رقم 7 واسم رونالدو على القمصان المشتراة.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن متجر النصر في العاصمة الرياض باع في يوم واحد أكثر من 5 آلاف قميص يحمل اسم اللاعب ورقمه، بـ300 ريال سعودي (80 دولارا) لكل قميص، إضافة إلى 115 ريالا (31 دولارا) لكتابة رقم 7 واسم رونالدو، بإجمالي مبيعات بلغ نحو مليوني ريال (551832 دولارا).

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن عدد متابعي حساب النصر على إنستغرام كان يقل عن مليون متابع قبل توقيع الصفقة، ثم تضاعف وتخطى 6 ملايين متابع بعد الإعلان عن التعاقد مع رونالدو، أما مشاهدات الإعلان على حساب النادي في تويتر فقد بلغت أكثر من 70 مليونا منذ مساء الجمعة.