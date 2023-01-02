كأس العالم للأندية وأكبر بطولة للسيدات.. فيفا يعرض الجدول الزمني لأحداث عام 2023

ستعود البطولة التي منحتنا مارادونا ورونالدينيو وميسي. ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية فيفا وجوائز الأفضل في عام 2023، وستتصدر السنة أكبر بطولة كأس العالم للسيدات FIFA على الإطلاق.

القائمة المختصرة لجوائز الأفضل والتصويت

12 يناير/كانون الثاني:

سيتم الإعلان عن القوائم المختصرة لتسع جوائز، بما في ذلك أفضل لاعبة للسيدات من FIFA، وأفضل لاعب للرجال وجائزة بوشكاش، وسيبدأ التصويت للجوائز.

Who will be #TheBest? 🏆 🗓️ 27 February 2023 pic.twitter.com/tNZYrk2YIF — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2022

كأس العالم للأندية FIFA

من 1 إلى 11 فبراير/شباط في المغرب:

بلغ فلامنغو وريال مدريد نصف النهائي، وسيقاتل كل من الأهلي والهلال وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز والوداد للانضمام إليهما.

17-23 فبراير في نيوزيلندا:

تتنافس الكاميرون وتشيلي وتايبيه الصينية وهايتي وبنما وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي والبرتغال والسنغال وتايلاند على ثلاثة مراكز في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023.

The groups are set! 🔢🫡 The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 14, 2022

جائزة الأفضل من FIFA لكرة القدم

23 فبراير في سويسرا:

من سيتوَّج بجوائز الأفضل على هذا الكوكب؟

مؤتمر الكونغرس FIFA الـ73

16 مارس/آذار في رواندا:

سيتم تأكيد فترة ولاية كاملة أخرى لجياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي لم يكن في عهده معارضة.

20 مايو/آيار – 11 يونيو/حزيران في إندونيسيا:

ظهر كل من دييغو مارادونا ولويس فيغو وتيري هنري ورونالدينيو وتشافي وكاكا وأندريس إنييستا وليونيل ميسي وآريين روبن ولويس سواريز ومحمد صلاح وهاري كين عن طريق هذه المنافسة. أي من نجوم المستقبل سيظهر في وقت لاحق من هذا العام؟

🔙 15 years ago today an 18-year-old finished with the @adidas Golden Shoe, Golden Ball and a winner's medal at the #U20WC 🇦🇷 🥇 Let's just say they weren't the last individual awards and team titles Lionel Messi would win! 🏆#OnThisDay | @Argentina pic.twitter.com/jD2LzLMbYf — FIFA (@FIFAcom) July 2, 2020

20 يوليو/تموز – 20 أغسطس/آب في أستراليا ونيوزيلندا:

بعد بطولة رائعة في فرنسا عام 2019، من المقرر أن تستضيف أستراليا ونيوزيلندا بطولة كأس العالم للسيدات 2023، التي ستشارك فيها 32 دولة لأول مرة.

كأس العالم FIFA تحت 17 سنة

سيتم تحديد المواعيد لاحقًا – بيرو:

منحتنا هذه البطولة أليساندرو ديل بييرو وجيجي بوفون وفرانشيسكو توتي ورونالدينيو وتشافي وأندريس إنييستا وكارلوس تيفيز وتوني كروس وجيمس رودريغيز ونيمار وممفيس ديباي وفيل فودن. من النجم الذي سيشرق في المرحلة نفسها؟

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA

سيتم تحديد المواعيد – الإمارات:

سيتم عرض الإثارة الفريدة التي تجلبها هذه الرياضة الآسرة. سيكون لوكا بيرتاكا وكاتارينو وتشيكي وفيليبي وتوأم مارتينز وراؤول ميندي وأوزو موريرا وإليوت مونود ونويل أوت من بين النجوم الذين يأملون التأهل.