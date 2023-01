كأس العالم للأندية وأكبر بطولة للسيدات.. فيفا يعرض الجدول الزمني لأحداث عام 2023

ستعود البطولة التي منحتنا مارادونا ورونالدينيو وميسي. ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية فيفا وجوائز الأفضل في عام 2023، وستتصدر السنة أكبر بطولة كأس العالم للسيدات FIFA على الإطلاق.

12 يناير/كانون الثاني:

سيتم الإعلان عن القوائم المختصرة لتسع جوائز، بما في ذلك أفضل لاعبة للسيدات من FIFA، وأفضل لاعب للرجال وجائزة بوشكاش، وسيبدأ التصويت للجوائز.

Who will be #TheBest ? 🏆

من 1 إلى 11 فبراير/شباط في المغرب:

بلغ فلامنغو وريال مدريد نصف النهائي، وسيقاتل كل من الأهلي والهلال وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز والوداد للانضمام إليهما.

17-23 فبراير في نيوزيلندا:

تتنافس الكاميرون وتشيلي وتايبيه الصينية وهايتي وبنما وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي والبرتغال والسنغال وتايلاند على ثلاثة مراكز في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023.

The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9

The groups are set! 🔢🫡

23 فبراير في سويسرا:

من سيتوَّج بجوائز الأفضل على هذا الكوكب؟

One of #TheBest goalscorers of all time is now a two-time #TheBest FIFA Men’s Player winner 🏆 🏆

16 مارس/آذار في رواندا:

سيتم تأكيد فترة ولاية كاملة أخرى لجياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي لم يكن في عهده معارضة.

20 مايو/آيار – 11 يونيو/حزيران في إندونيسيا:

ظهر كل من دييغو مارادونا ولويس فيغو وتيري هنري ورونالدينيو وتشافي وكاكا وأندريس إنييستا وليونيل ميسي وآريين روبن ولويس سواريز ومحمد صلاح وهاري كين عن طريق هذه المنافسة. أي من نجوم المستقبل سيظهر في وقت لاحق من هذا العام؟

🔙 15 years ago today an 18-year-old finished with the @adidas Golden Shoe, Golden Ball and a winner's medal at the #U20WC 🇦🇷

🥇 Let's just say they weren't the last individual awards and team titles Lionel Messi would win! 🏆#OnThisDay | @Argentina pic.twitter.com/jD2LzLMbYf

— FIFA (@FIFAcom) July 2, 2020