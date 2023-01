تبادل ماراثوني للضربات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

شهدت مباراة الروسي كارين ختشانوف والأسترالي جايسون كوبلر في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أمس الأربعاء، تبادلًا ماراثونيًا للضربات، لكن النهاية لم تكن في قوة البداية.

وفي المجموعة الثانية من المباراة، تبادل اللاعبان ضرب الكرة 70 مرة لمدة 90 ثانية قبل أن تصطدم ضربة خلفية سددها كوبلر بطرف الشبكة وتسقط على الجانب الآخر من الملعب تاركة ختشانوف دون حيلة على الخط الخلفي.

وأصابت حالة من الفرحة الشديدة الجماهير الأسترالية بعد أن تمكن كوبلر من الفوز بالمجموعة 7-5 ليعادل نتيجة المباراة 1-1، لكن ختشانوف حسم المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 6-4 و5-7 و6-4 و6-2.

Boil the kettle, find a comfy spot on the couch and settle in for a SEVENTY (!) shot rally between @JasonMKubler and @karenkhachanov!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/wXdkFWHCHl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023