تبادل ماراثوني للضربات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

شهدت مباراة الروسي كارين ختشانوف والأسترالي جايسون كوبلر في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أمس الأربعاء، تبادلًا ماراثونيًا للضربات، لكن النهاية لم تكن في قوة البداية.

وفي المجموعة الثانية من المباراة، تبادل اللاعبان ضرب الكرة 70 مرة لمدة 90 ثانية قبل أن تصطدم ضربة خلفية سددها كوبلر بطرف الشبكة وتسقط على الجانب الآخر من الملعب تاركة ختشانوف دون حيلة على الخط الخلفي.

وأصابت حالة من الفرحة الشديدة الجماهير الأسترالية بعد أن تمكن كوبلر من الفوز بالمجموعة 7-5 ليعادل نتيجة المباراة 1-1، لكن ختشانوف حسم المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 6-4 و5-7 و6-4 و6-2.

وقال كوبلر عقب المباراة “لقد شاهدت بالفعل هذا التبادل الماراثوني للضربات (بعد المباراة). كنت أركض في كل اتجاه للحاق بضربات ختشانوف”.

وأضاف: “كان من الرائع أن أفوز بهذا التبادل الماراثوني. خضت في أديليد تبادلًا مماثلًا للضربات انتهى بخسارتي”.

وبالرغم من ذلك لم يشكل التبادل الماراثوني رقمًا قياسيًا حتى في بطولة أستراليا المفتوحة أو في ملعب جون كاين، إذ تبادل الفرنسيان جيل سيمون وجايل مونفيس 71 ضربة في الملعب نفسه في الدور الثالث عام 2013، وفاز سيمون بالنقطة والمباراة.

أما الرقم القياسي لأطول تبادل ماراثوني للضربات في مباراة رسمية، فيعتقد أنه يعود لعام 1984، عندما تبادلت جين هيبنر وفيكي نيلسون الضربات لمدة 29 دقيقة في ريتشموند بفيرجينا في مباراة مرت فيها الكرة فوق الشبكة 643 مرة بشكل مذهل.