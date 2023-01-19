الفيفا يلزم الحكام بشرح قرارات الـ(VAR) للجماهير عبر مذياع في الملعب

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، أن الحكام سيشرحون قرارات حكم الفيديو المساعد (VAR) للجماهير في الملعب والمتابعين عبر الشاشات على سبيل التجربة لمدة 12 شهرًا بداية من كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب الشهر المقبل.

وقال مجلس الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماع في استاد ويمبلي في لندن إنه ناقش توضيح قواعد اللعبة بما في ذلك تعليمات “اللعب المتعمد” في حالات التسلل.

واستثمر الفيفا بسخاء في تقنية حكم الفيديو المساعد منذ استحداثها في كأس العالم 2018 في روسيا، لكن الجدل لا يزال مستمرًا.

وأثار فوز اليابان على إسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر نقاشًا محتدمًا بعدما قرر الحكم أن الكرة خرجت من الملعب في الهجمة التي قادت إلى هدف، لكنه عدل عن رأيه بعد مراجعة طويلة مع حكم الفيديو المساعد.

وأبلغ مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي ترأس الاجتماع، الصحفيين بأن الحوارات التي تجري بين الحكم ومسؤولي حكم الفيديو المساعد ستظل سرية.

لكن الحكام سيشرحون عبر مذياع نتيجة المداولات.

وقال “ستجري تجربة في بطولات الفيفا على مدار 12 شهرًا المقبلة سيتمكن فيها الحكم بعد اتخاذ قرار بمساعدة حكم الفيديو المساعد من الإعلان للملعب والجماهير التي تتابع عبر الشاشات ما حدث لتوضيح القرار”.

وأضاف “نعتقد أن هذا مهم على مستوى الشفافية، وكذلك بالنسبة للجمهور في الملعب الذي نعتقد أنه لا يحصل على القدر الكافي من المعلومات”.