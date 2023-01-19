العراق يتوج بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد نهائي مثير مع عمان (فيديو)

توج المنتخب العراقي بطلًا لكأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه، اليوم الخميس، على المنتخب العُماني 3-2 في الوقت الإضافي للمباراة النهائية لنسخة “خليجي 25” في مدينة البصرة العراقية.

وسجل إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية، وأهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل للمنتخب العُماني عندما سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح صلاح اليحيائي في الدقيقة 82 في يد الحارس العراقي جلال حسن.

لكن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لعُمان بعد عرقلة زاهر الأغبري داخل منطقة الجزاء، لينبري اليحيائي للكرة ويدرك التعادل لعُمان، ويفرض على الفريقين خوض شوطين إضافيين.

وأعاد أمجد عطوان العراق للمقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 115 قبل أن يدرك عمر المالكي التعادل 2-2 بضربة رأس في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وبعدها بدقيقة واحدة أحرز مناف يونس هدف الفوز للعراق بضربة رأس احتاجت لمراجعة من حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.

وهذا اللقب الأول للعراق على أرضه منذ 44 عامًا والأول منذ لقبه الأخير عام 1988 في السعودية.

واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية.

وتوفي مشجع وأصيب العشرات نتيجة للتدافع في محيط استاد “جذع النخلة” في البصرة قبيل المباراة، لكنها أقيمت في موعدها وبحضور بعض الجماهير العُمانية.