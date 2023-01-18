مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي في حقل ذرة (فيديو)

كرّم الأرجنتينيون النجم ليونيل ميسي بأشكال عدة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر، وكان آخر تلك المبادرات رسم وجهه في حقل ذرة.

واستعان المزارع ماكسيميليانو سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبتات الذرة في الحقل الواقع في إقليم قرطبة، وسط الأرجنتين، كي يظهر الذرة عند نموه على هيئة وجه النجم الأرجنتيني.

وقال المزارع: “بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المنتخب بطلًا للعالم، يسعدني أن أعبر (عن تقديري) بزرع المحصول”.

وتعد الأرجنتين، المولعة بكرة القدم، ثالث أكبر مصدري الذرة في العالم، وتعد الزراعة هي قاطرة صادراتها، رغم أنها ربما حصلت على شهرة أكبر من خلال كرة القدم.

وصمم المهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي الترميز الذي اتبعته الآلات لضبط كثافة البذور عند غرسها في الأرض، لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو.

وقال “خطرت لي فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي تكريمًا له”، مشيرًا إلى أنه جعل الترميز متاحًا لمن يريد.