لحضور لقاء ميسي ورونالدو.. “تذكرة فوق الخيال” بقيمة 2.7 مليون دولار (فيديو)

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، بيع “تذكرة فوق الخيال” لحضور مباراة ودية مرتقبة بين فريقين يقودهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليو ميسي.

وقد بيعت التذكرة بمبلغ 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار).

جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ عبر موقع تويتر، مساء الثلاثاء، أعلن فيها انتهاء المزاد الخيري الذي دشنه للظفر بالتذكرة صاحبة المزايا المتعددة، لحضور مباراة نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

مبروك اخوي مشرف الغامدي … عشرة مليون ريال للخير ومنصة احسان … وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة ان شاءالله… وفي ميزان حسناتك يارب ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ctBiXu9UpA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

وأعلن نادي النصر السعودي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تعاقده مع رونالدو حتى عام 2025، بينما يلعب ميسي في باريس سان جيرمان منذ منتصف 2021.

وأوضح آل الشيخ أن المزاد الخيري الذي دشنه انتهى بفوز رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي بتذكرة المباراة التي ستقام في 19 يناير/ كانون الثاني 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر تويتر “مبروك. أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية فوق الخيال، اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي، وريع التذكرة كاملًا لمنصة إحسان. 10 مليون ريال للخير”.

وكان آل الشيخ، قد أطلق مزادًا عالميًا، على تذكرة وحيدة فوق الخيال تبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض، يحصل الفائز بها على مزايا، منها حضور تتويج كأس موسم الرياض، وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، فيما يذهب ريعها بالكامل إلى منصة إحسان الخيرية.