سكالوني: ميسي أعظم من مارادونا

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إن ليونيل ميسي تجاوز مواطنه دييغو مارادونا ليكون أعظم لاعب على الإطلاق.

وقال سكالوني لإذاعة إسبانية، الثلاثاء: “إذا كان علي الاختيار فسأختار ليو. حظيت بأشياء مميزة معه. هو الأعظم على مر العصور وأيضا مارادونا كان عظيما”.

ولطالما فضل الأرجنتينيون مارادونا على ميسي لكن يبدو أن هذا الانطباع سيتغير بعد قيادة مهاجم باريس سان جيرمان منتخب بلاده للفوز بكأس العالم الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أن فعلها مارادونا عام 1986.

وكشف سكالوني أيضا عن أنه تحدث مع ميسي في بداية توليه مسؤولية تدريب الأرجنتين في 2018 وذلك بعدما قرر القائد التوقف عن اللعب الدولي بعد النتائج الكارثية للفريق في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال سكالوني “أول شيء فعلته كان الحديث مع ميسي عبر الفيديو. قال إنه يشعر بالفخر وأول شيء قلته له كان: (عد نحن ننتظرك)”، مضيفا: “وبعد ثمانية أشهر عاد ووجد مجموعة رائعة” من اللاعبين.

وأوضح ان “تدريب ميسي ليس صعبا. لا يمكنك إرشاده على المستوى الفني لكنك في بعض الأوقات توجهه للضغط أو الهجوم بطريقة معينة. حين يجد الفرصة يكون أول من يظفر بها”.