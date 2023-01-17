كأس العالم لكرة اليد.. مصر تسحق أمريكا والبحرين وقطر تتأهلان و3 منتخبات عربية تودع البطولة

واصل منتخب مصر نتائجه الرائعة في بطولة العالم لكرة اليد، وفاز 35-16 على منتخب أمريكا، في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة السابعة اليوم الثلاثاء.

وسيطر أبطال أفريقيا على اللقاء، وتقدموا بنتيجة 19-7 مع نهاية الشوط الأول.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط، بعدما فازت على كرواتيا والمغرب، لتتصدر المجموعة وتتأهل إلى الدور التالي.

وفاز محمد علي حارس مرمى مصر بجائزة رجل المباراة.

من جهة أخرى، خسر المغرب أمام كرواتيا بنتيجة 36-24 ليودع البطولة بعدما خسر مبارياته الثلاث، وترافق كرواتيا مصر إلى الدور التالي.

وفي مباريات المجموعة الثامنة، فاز منتخب البحرين بنتيجة 30-28 على بلجيكا ليحقق انتصاره الأول في بطولة العالم.

🇧🇭 Mohamed Ali saves and assists Hasan Alsamahiji for a beautiful fast break goal ⏩✨#POLSWE2023 #sticktogether @bahrainhand pic.twitter.com/99i4IWQ36l — International Handball Federation (@ihf_info) January 17, 2023

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ثلاث نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعدما احتل المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين بفارق ثلاثة أهداف قبل أن يواصل وصيف آسيا تألقه في الشوط الثاني.

ويُعَد هذا الفوز هو الثالث في تاريخ مشاركات منتخب البحرين في تاريخ بطولات العالم، والأول على فريق من أوربا.

وخسرت تونس أمام الدنمارك بنتيجة 34-21 لتودع البطولة بعدما احتلت المركز الأخير في المجموعة إثر تعادل وخسارتين.

كما خسر منتخب الجزائر بنتيجة 37-21 من ألمانيا في المجموعة الخامسة، ليودع البطولة بعدما خسر جميع مبارياته الثلاث.

وتأخرت الجزائر بنتيجة 16-9 بعد نهاية الشوط الأول، ولم تستطع العودة في نتيجة اللقاء.

وضمنت ألمانيا صدارة المجموعة، بينما خسرت قطر أمام صربيا بنتيجة 34-24 لتحتل المركز الثالث في المجموعة وتصعد إلى الدور الرئيسي. بينما اقتنص منتخب صربيا المركز الثاني.