كأس العالم لكرة اليد.. مصر تسحق أمريكا والبحرين وقطر تتأهلان و3 منتخبات عربية تودع البطولة

واصل منتخب مصر نتائجه الرائعة في بطولة العالم لكرة اليد، وفاز 35-16 على منتخب أمريكا، في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة السابعة اليوم الثلاثاء.

وسيطر أبطال أفريقيا على اللقاء، وتقدموا بنتيجة 19-7 مع نهاية الشوط الأول.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط، بعدما فازت على كرواتيا والمغرب، لتتصدر المجموعة وتتأهل إلى الدور التالي.

