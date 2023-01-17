عُمان تصعق البحرين بهدف وتواجه العراق في نهائي خليجي 25 (فيديو)

قاد جميل اليحمدي المنتخب العُماني إلى الصعود لنهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بالفوز 1-صفر على البحرين، حاملة لقب البطولة، اليوم الاثنين، في النسخة المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.

وتسلّم اليحمدي تمريرة عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 83، ليسددها قوية لتسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى منتخب البحرين.

وتأهلت عُمان لمواجهة العراق، مستضيف البطولة، في النهائي يوم الخميس المقبل. وفاز العراق 2-1 على قطر في وقت سابق من الاثنين.

وستكون المواجهة هي الثانية بينهما في هذه النسخة، إذ سبق أن تعادلا بدون أهداف في افتتاح البطولة قبل عشرة أيام.

وستبحث عُمان، التي تشارك للمرة الخامسة في نهائي البطولة، عن تحقيق لقبها الثالث بعد 2009 حين استضافت البطولة، وبطولة عام 2017.

وسبق للعراق أن فاز بلقب البطولة ثلاث مرات أعوام 1979 عندما استضاف البطولة، و1984 و1988.