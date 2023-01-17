على طريقة تتويج ميسي.. العطية يهدي “البشت” القطري إلى الأرجنتيني الفائز برالي داكار للدراجات (فيديو)

أهدى بطل الرالي العالمي ناصر العطية “البشت” القطري إلى الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيدس، أمس الأحد، أثناء تتويجه بطلا لرالي داكار عن فئة الدراجات خلال البطولة التي احتضنتها السعودية.

وفاز بينافيديس بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية، إثر منافسة قوية مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية، وهي المرة الثانية التي يحوز فيها بينافيديس اللقب بعد عام 2021.

ونشر العطية عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو للحظة صعوده إلى منصة التتويج ليهدي “البشت” إلى بينافيدس ويُلبسه إياه، على طريقة تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 في قطر.

Congratulations bro @kmbenavides 👏🏼 memories bring back

😁 2022🏆🇦🇷 pic.twitter.com/TihcxRDaUy — Nasser S Al Attiyah (@AlAttiyahN) January 15, 2023

وبدت علامات السعادة على وجه البطل الأرجنتيني، الذي احتفل بعد ارتداء “البشت” محتضنا العطية.

على طريقة ميسي 🇦🇷🥇 بطل رالي داكار القطري ناصر العطية يتّوج الأرجنتيني كيفين بينافيديس بطل فئة الدراجات بالبشت احتفاءً بأسطورة منتخب بلاده ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022. كلمة توجهها للبطل ناصر العطية 🤩✍🏼؟#داكار2023 #Dakar2023 pic.twitter.com/5UdOHzp3u6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2023

وهنّأ العطية الدراج الأرجنتيني بالتتويج، في إشارة إلى أن اللقطة تعود بالذكريات إلى لحظة تتويج ميسي بكأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما كتب بينافيدس على تويتر بعد تتويجه “يا له من شرف”، مُهنئا العطية أيضا بتتويجه بلقب رالي داكار 2023.

Tranquilos muchachos @afa ! Les gane el partido en Arabia Saudita 😂 🇦🇷✊🏼 pic.twitter.com/0RGia42fLE — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 16, 2023

ولقي البشت العربي رواجا كبيرا خاصة في الأرجنتين، بعد أن توَّج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد منتخب “التانغو” ليونيل ميسي به، إثر فوز بلاده بمونديال كأس العالم لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

Momento de emoción con Kevin Benavides saboreando el triunfo del #Dakar2023 al ritmo del himno nacional de Argentina 🇦🇷💙🏆@kmbenavides @KTM_Racing pic.twitter.com/Eor2DboDmQ — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2023

What an honor 🫶🏼🥹 Congrats champ! 💪🏼🏆 https://t.co/Ictj8iOj0a — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 15, 2023