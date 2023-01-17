رياضة|المملكة العربية السعودية

على طريقة تتويج ميسي.. العطية يهدي “البشت” القطري إلى الأرجنتيني الفائز برالي داكار للدراجات (فيديو)

ناصر العطية يلبس الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيدس "البشت" القطري أثناء تتويجه بطلا لرالي داكار
17/1/2023-|آخر تحديث: 17/1/202302:30 AM (مكة المكرمة)

أهدى بطل الرالي العالمي ناصر العطية “البشت” القطري إلى الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيدس، أمس الأحد، أثناء تتويجه بطلا لرالي داكار عن فئة الدراجات خلال البطولة التي احتضنتها السعودية.

وفاز بينافيديس بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية، إثر منافسة قوية مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية، وهي المرة الثانية التي يحوز فيها بينافيديس اللقب بعد عام 2021.

ونشر العطية عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو للحظة صعوده إلى منصة التتويج ليهدي “البشت” إلى بينافيدس ويُلبسه إياه، على طريقة تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 في قطر.

وبدت علامات السعادة على وجه البطل الأرجنتيني، الذي احتفل بعد ارتداء “البشت” محتضنا العطية.

وهنّأ العطية الدراج الأرجنتيني بالتتويج، في إشارة إلى أن اللقطة تعود بالذكريات إلى لحظة تتويج ميسي بكأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما كتب بينافيدس على تويتر بعد تتويجه “يا له من شرف”، مُهنئا العطية أيضا بتتويجه بلقب رالي داكار 2023.

ولقي البشت العربي رواجا كبيرا خاصة في الأرجنتين، بعد أن توَّج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد منتخب “التانغو” ليونيل ميسي به، إثر فوز بلاده بمونديال كأس العالم لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

 

المصدر : الجزيرة مباشر