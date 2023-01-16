رين يُسقط باريس سان جيرمان ويشعل المنافسة على قمة الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق رين فوزا غاليا على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وأظهر رين رغبة كبيرة في حصد نتيجة إيجابية يعوض بها خسارته في الجولة السابقة أمام كليرمون، وكان الطرف الأفضل في شوط أول عرف عديد المحاولات الجادة لأصحاب الأرض، في حين لم يخلق الفريق الباريسي سوى فرصة وحيدة لم ترتقِ لمستوى الخطورة.

بعد الاستراحة ضغط رين بهجمات مباشرة أتت ثمارها في الدقيقة 65 بهدف أحرزه المدافع المالي هاماري تراوري الذي استقبل كرة مررها له زميله أدريان تروفيرت بلمسة واحدة عن يسار الحارس جانلويجي دوناروما.

ورغم اهتزاز شباكه، لم يقدم سان جيرمان ما يلزم منه لتعديل الكفة واكتفى باستحواذ سلبي على الكرة، قبل أن يستفيق في آخر الدقائق التي كادت تشهد هدف التعديل لولا استبسال دفاع رين وحارس مرماه المخضرم ستيف مانداندا.

ورغم الفوز تراجع رين، الذي يملك 37 نقطة، إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف موناكو الذي سحق ضيفه أجاكسيو 7-1 بفضل ثلاثية وسام بن يدر في وقت سابق من الأحد.