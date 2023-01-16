العراق يفوز على قطر ويتأهل لنهائي خليجي 25 (فيديو)

تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بفوزه 2-1 على قطر في مباراة نصف النهائي التي أقيمت في مدينة البصرة، اليوم الاثنين.

وتقدّم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، وتمكن عمرو سراج من تسجيل هدف التعادل لقطر في الدقيقة 28.

ونجح أيمن حسين في تسجيل الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 43، لينفرد حسين بصدارة قائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف.

وسيكون أمام العراق فرصة للفوز باللقب للمرة الرابعة بعدما حققه من قبل أعوام 1979 عندما استضاف البطولة، و1984 و1988.

ويلعب العراق في النهائي، يوم الخميس المقبل، مع عمان التي فازت على البحرين حاملة اللقب بهدف نظيف.