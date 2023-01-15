بهدفين دون مقابل.. أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز مستحق على توتنهام (فيديو)

قدّم أرسنال عرضًا رائعًا ليفوز (2-0) على توتنهام هوتسبير في قمة لندنية، ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط، اليوم الأحد.

وضغط أرسنال هجوميًا من البداية، وتقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق الحارس هوغو لوريس بطريق الخطأ في مرماه، بعد محاولة من بوكايو ساكا، وتسديدة رائعة من مارتن أوديغارد.

وظهر توتنهام بشكل أقل كثيرًا من أرسنال الذي يعيش حالة تألق مع المدرب ميكل أرتيتا، ونجح في تعويض خسارته في ضيافة توتنهام في الملعب ذاته في نتيجة كلفته إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

آرسنال يتابع تحليقه ويضيف جاره توتنهام لقائمة ضحاياه شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنكليزي #ارسَنال_توتنَهام https://t.co/bdWi8b0150 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2023

وسيطر أرسنال على الشوط الأول، وصمد بنجاح أمام بعض محاولات توتنهام في الشوط الثاني ليخرج بالنقاط الثلاث.

وسنحت بعض الفرص للمهاجم هاري كين، الذي يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة جيمي غريفز الهداف التاريخي لتوتنهام، لكن الحارس آرون رامسديل تألق وحرمه من هز الشباك.

وقال أوديغارد قائد أرسنال لشبكة سكاي سبورتس “يتعلق الأمر بالوقت. هذا شعور مذهل. نتذكر ما حدث هنا في آخر مرة، وكنا نريد أن نظهر بشكل أفضل ونلعب بطريقة مختلفة. لقد استمتعنا بالمباراة”.

وبات رصيد أرسنال 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يتأخر نيوكاسل يونايتد، الذي خاض مباراة واحدة إضافية، ومانشستر يونايتد بنقطة واحدة أخرى.

ويأتي توتنهام خامسًا برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.