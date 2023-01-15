إيتو ينهي الخلاف الرياضي بين الكاميرون والجزائر.. ماذا فعل؟

قال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، اليوم الأحد، إن “الرياضة مهمتها الجمع وليس التفريق” في إشارة إلى نهاية خلاف رياضي بين بلاده والجزائر.

وأضاف إيتو في تصريحات للصحفيين غداة وصوله إلى العاصمة الجزائر لحضور فعاليات كأس أمم أفريقيا للمحليين “الرياضة مهمتها الجمع وليس التفريق (..) أنا لا أخون أصدقائي (..) الجزائر دعمت الكاميرون في كأس أمم أفريقيا عام 2022، وحان الوقت لرد الجميل”.

وتستضيف الجزائر كأس أمم أفريقيا للمحليين “الشان”، بين 13 يناير/كانون الثاني الجاري و4 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 17 منتخبًا.

وفي مارس/آذار الماضي، اندلع خلاف رياضي بين الكاميرون والجزائر، بعدما فاز المنتخب الكاميروني على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وآنذاك اتهم الجانب الجزائري، حكم المباراة الغامبي باكاري غاساما بـ”التحيز” إلى الكاميرون، ما أدى إلى اندلاع أزمة كروية بين الجانبين.

وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر “صورة” قيل إنها تُظهر إيتو رفقة الحكم غاساما، بما يلمح إلى وجود صفقة بينهما.

ويظهر في الصورة إيتو جالسًا فيما يبدو أنه مطعم إلى جانب غاساما حكم المباراة التي انتزع فيها منتخب الكاميرون بطاقة التأهّل إلى مونديال قطر 2022 من الجزائر.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن ناشري هذه الصورة أرادوا التلميح إلى وجود صفقة بين الرجلين أثّرت في نتائج المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون على الجزائر 2-1، ولكن الصورة مركبة.

وتقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم للعبة بشكوى ضد غاساما بسبب “الأخطاء التحكيميّة” خلال مباراة الكاميرون والجزائر ضمن تصفيات مونديال 2022.

وطلب الاتحاد الجزائري من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث خلال المباراة، وإعادة إجرائها.