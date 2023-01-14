خليجي 25.. قطر والبحرين تتأهلان إلى نصف النهائي (فيديو)

تأهل منتخبا قطر والبحرين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، بعد تعادلهما مع الإمارات والكويت تواليًا بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 77، قبل أن يدرك تميم منصور التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب البحريني -بطلة النسخة الماضية- مع نظيره الكويتي بهدف لهدف، وتقدم منتخب البحرين عن طريق مهدي الحميدان في الدقيقة 26، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





واحتل المنتخب البحريني صدارة الترتيب بـ7 نقاط، يليه القطري بـ4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على منتخب الكويت الذي جاء ثالثًا بالرصيد نفسه، وأخيرًا يأتي المنتخب الإماراتي بنقطة فقط.

وستلعب البحرين في الدور القادم مع منتخب عمان، وقطر مع المنتخب العراقي مستضيف البطولة يوم الأحد المقبل.