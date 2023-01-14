بهدفين مقابل هدف.. راشفورد يقود يونايتد إلى فوز على سيتي في قمة مثيرة (فيديو)

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر سيتي إلى فوز (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدّم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش في الدقيقة 60، وتعادل مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة 78، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 82.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت الدقيقة 34 أول هجمة خطيرة في اللقاء، وكانت من نصيب مانشستر يونايتد عندما لُعبت كرة طولية في الناحية اليسرى خلف مدافعي مانشستر سيتي، ليخرج إديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي في محاولة لإبعاد الكرة، لكن ماركوس راشفورد راوغه وسدد الكرة إلا أن مانويل أكانجي تدخّل في اللحظة وأبعد الكرة.

🚨🚨🚨🚨🚨 بيب غوارديولا عن الهدف الأول: " راشفورد قام بتشتيت حارسنا و المدافع." pic.twitter.com/t4EszKc1Mt — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 14, 2023

وفي الدقيقة 38، أهدر راشفورد فرصة تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد عندما استلم تمريرة بينية في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية تصدى لها مورايس ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، توالت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع مستميت من لاعبي مانشستر يونايتد.

وأسفرت هجمات مانشستر سيتي عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60، عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية من الناحية اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ارتقى إليها جاك جريليش وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

وبعد الهدف تخلى فريق مانشستر يونايتد عن حذره الدفاعي، وبدأ مبادلة مانشستر سيتي الهجمات بحثًا عن تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 78، سجل مانشستر يونايتد هدف التعادل عندما لُعبت كرة طولية خلف المدافعين قابلها برونو فرنانديز بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لحظة خروج إديرسون مورايس من مرماه.

وفي الدقيقة 82، سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني عندما مرر أليخاندرو غارناتشو كرة عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، قابلها ماركوس راشفورد بتسديدة داخل المرمى.

وكثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في اختراق دفاع مانشستر يونايتد، لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد (2-1).