برايتون يقسو على ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أمطر برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي شباك ليفربول بثلاثية، اليوم السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وأحرز سولي مارش (28 عامًا) هدفين مبكرين لبرايتون في الشوط الثاني، وصنع هدفًا آخر ليمنح الفوز بثلاثية دون مقابل على ضيفه المتواضع.

وبعد إلغاء ركلة جزاء له في الشوط الأول بشكل صحيح بسبب التسلل، هز مارش الشباك من مدى قريب في الدقيقة 47 بعدما فقد ليفربول الكرة في منتصف الملعب وانطلق كاورو ميتوما في الناحية اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى زميله.

وبعد ذلك بست دقائق، أضاف الهدف الثاني عندما استقبل تمريرة إيفان فيرجسون بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى أليسون بيكر.

وفي مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انتقاله قادمًا من أيندهوفن الشهر الماضي، لم يقدّم كودي جاكبو الكثير في صفوف ليفربول الذي عانى للاستحواذ على الكرة أو صُنع أي فرص حقيقية للتسجيل.

واختتم مارش أداءه الرائع بتمرير كرة إلى البديل داني ويلبيك الذي رفعها من فوق المدافع ثم سددها في الشباك محرزًا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، يتقدم برايتون إلى المركز السابع في ترتيب الجدول برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين أمام ليفربول الذي استمرت معاناته مع الإصابات وتراجع مستواه.