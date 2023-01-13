بينهم الركراكي وحكيمي وصلاح.. فيفا يعلن قوائم المرشحين الأولية لجوائز “الأفضل” 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

وحضر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس القائمة، حيث يبدو المرشح الأوفر حظًا للحصول على الجائزة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وكان ميسي ضمن 13 لاعبًا آخر في القائمة المعلنة من فيفا، والتي تضم أيضًا المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد الإسباني، الفائز بجائزة (الكرة الذهبية) 2022، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، المتوج بجائزة (ذا بيست) مرتين، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والثنائي البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور، لاعبي باريس سان جيرمان وريال مدريد على الترتيب، والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الملكي ريال مدريد.

Voting for #TheBest FIFA Football Awards is now open! 🏆 From coaches and footballers to the fans, the awards annually honour the most outstanding achievements of the world's most popular sport. Voting is open until February 3 on FIFA+: — FIFA (@FIFAcom) January 12, 2023

في المقابل، كان النجمان الدوليان المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان على الترتيب، الممثلين الوحيدين للعرب في القائمة المبدئية التي أعلن عنها فيفا، والتي ضمت أيضًا الأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنجليزي جود بيلينغهام والبلجيكي كيفن دي بروين والسنغالي ساديو ماني.

وتم ترشيح الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب الفرنسي ديدييه ديشان الفائز بكأس العالم عام 2018 ووصيف كأس العالم في قطر، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

كما تم ترشيح المغربي وليد الركراكي، للفوز بجائزة أفضل مدرب، بعدما قاد منتخب (أسود الأطلس)، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.

وعلى صعيد جوائز السيدات، ستحظى مهاجمة برشلونة أليكسا بوتياس بفرصة الاحتفاظ بلقبها الذي توجت به عام 2021، لكن ستكون هناك منافسة صعبة مع الإنجليزية كيرا والش، الفائزة بلقب بطولة أوربا 2022 مع منتخب بلادها.

كما برز اسم النرويجية أدا هيجربيرج والمهاجمة الألمانية الكسندرا بوب والأمريكية أليكس مورجان.

ومن المقرر أن يكشف (فيفا) النقاب عن القوائم النهائية في كل فئة أوائل فبراير/شباط المقبل، علمًا بأن حفل توزيع الجوائز سيقام في 27 من الشهر ذاته.