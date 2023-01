بينهم الركراكي وحكيمي وصلاح.. فيفا يعلن قوائم المرشحين الأولية لجوائز “الأفضل” 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

وحضر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس القائمة، حيث يبدو المرشح الأوفر حظًا للحصول على الجائزة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وكان ميسي ضمن 13 لاعبًا آخر في القائمة المعلنة من فيفا، والتي تضم أيضًا المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد الإسباني، الفائز بجائزة (الكرة الذهبية) 2022، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، المتوج بجائزة (ذا بيست) مرتين، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والثنائي البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور، لاعبي باريس سان جيرمان وريال مدريد على الترتيب، والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الملكي ريال مدريد.

Voting for #TheBest FIFA Football Awards is now open! 🏆

From coaches and footballers to the fans, the awards annually honour the most outstanding achievements of the world's most popular sport.

Voting is open until February 3 on FIFA+:

— FIFA (@FIFAcom) January 12, 2023