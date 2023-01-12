خليجي 25.. عمان تفوز على السعودية وتتأهل مع العراق للمربع الذهبي (فيديو)

حجز المنتخب العماني تذكرة عبوره للدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج رقم 25 والمقامة حاليًا في البصرة بالعراق، وذلك عقب فوزه على نظيره السعودي (2-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب العماني عن طريق المنذر العلوي في الدقيقة 34 قبل أن يدرك تركي العمار التعادل للسعودية في الدقيقة 41، وفي الدقيقة 84 سجل حارب السعدي الهدف الثاني للمنتخب العماني.

بدأت المباراة بأداء حماسي من جانب الفريقين، حيث وضح سعيهما لتسجيل هدف مبكر في المباراة.

واضطر المنتخب السعودي لإجراء أول تبديل بشكل اضطراري في المباراة، وذلك حينما خرج مدافعه قاسم محمد بسبب الإصابة في أحد الالتحامات، ليدخل بدلًا منه حسين الصبياني في الدقيقة العاشرة.

وحاول المنتخب العماني الضغط على منافسه من الجهة اليمنى، محاولًا اختراقها وتسجيل هدف مبكر ومباغت في شباك المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة 34 نجح المنتخب العماني في تسجيل هدف المباراة الأول، عن طريق لاعبه المنذر العلوي، الذي تلقى كرة عرضية من زميله جميل اليحمدي ليضعها في الشباك مسجلًا أولى أهداف المباراة.

وسدد المنذر العلوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 37، لكن كرته مرت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى الحارس السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في التعادل عن طريق تركي العمار، الذي تلقى كرة عرضية من زميله سميحان النابت، ليضع الكرة في الشباك مباشرة في الدقيقة 41.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ومع بداية الشوط الثاني، اتسم أداء الفريقين بالهدوء وعدم اللجوء لشن هجمات مباشرة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وتصدى إبراهيم المخيني، حارس المنتخب العماني، لضربة رأس من سميحان النابت في الدقيقة 55، قبل أن يبعد الخطر من ضربة ركنية للمنتخب السعودي.

الدقيقة 80 | إبراهيم المخيني حارس مرمى عمان ينقذ مرماه بردة فعل مثالية أدت إلى التصدي لرأسية محمد مران لاعب السعودية#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/vAePIfNnnz — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 12, 2023

وحاول المنتخب السعودي الوصول لمرمى المخيني في أكثر من مناسبة، وسيطر على اللعب وأهدر الكثير من الفرص، فيما التزم المنتخب العماني منطقة جزائه، وحاول شن بعض الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 84، وعلى عكس سير اللعب، نجح المنتخب العماني في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حارب السعدي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نواف العقيدي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز عمان على السعودية (2-1).