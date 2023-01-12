خليجي 25.. العراق يسحق اليمن بخماسية ويبلغ نصف النهائي (فيديو)

سحق منتخب العراق نظيره اليمني بنتيجة (5-0) في الجولة الثالثة لكأس الخليج لكرة القدم، ليضمن تأهله لقبل النهائي، اليوم الخميس.

وتصدر العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن عمان ليتأهلا سويًا لقبل النهائي، فيما ودع اليمن البطولة بعدما تذيل الترتيب من دون أي نقاط.

وأكد العراق تفوقه على اليمن في بطولة خليجي بعدما فاز عليه لثالث مرة خلال 4 مباريات جمعت بينهما في تاريخ المسابقة.

جدول الترتيب النهائي للمجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة. pic.twitter.com/nCBj05XkWi — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 12, 2023

وسريعًا هدد العراق مرمى اليمن بعدما أطلق ريوان أمين تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16 أبعدها محمد أمان.

بعدها سيطر أيمن حسين على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكنها مرت فوق العارضة اليمنية في الدقيقة 28.

وجاءت أول فرص اليمن في الدقيقة 35 بعدما نفّذ عمر الداحي ركلة حرة تحولت للمرمى بعد صراع هوائي بين عبد الله الداحي وأيمن حسين مهاجم العراق، لكن الحارس جلال حسن تألق وتصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ(5) دقائق سجل مصطفى ناظم للعراق من رأسية خدعت الحارس أمان.

وبعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني سجل أحمد خليل هدفًا، لليمن لكنه لم يحتسب للتسلل.

وعاد خليل وسجل مجددًا في الدقيقة 57 بعدما تابع تسديدة ناصر الغواشي المرتدة من القائم الأيسر، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل مجددًا.

منتخبنا الوطني يتأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 25 بطلاً للمجموعة الاولى. pic.twitter.com/a482HQ2Om6 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 12, 2023

لكن في الدقيقة 64 أنهى أمجد عطوان الآمال اليمنية وسجل الهدف الثاني لبلاده بعدما مهد أيمن حسين الكرة له، ليسدد بقوة على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيق 71 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للعراق بعد العودة لحكم الفيديو بعدما سقط عطوان لعرقلته من عماد الجديمة.

ونجح أيمن حسين في تسجيل الركلة من تسديدة فشل أمان في التصدي لها رغم مرور الكرة بالقرب من يده في الدقيقة 74.

صحوة العراق استمرت وعاد حسين بعدها بدقيقة وسجل هدفه الثاني والرابع للعراق بعدما تابع تمريرة عرضية سقطت من يد الحارس أمان.

واختتم حسين علي مهرجان الأهداف العراقي في الدقيقة 88 بعدما توغل عطوان من الجانب الأيسر، وأرسل عرضية أرضية لزميله الذي حوّل الكرة في المرمى من مدى قريب.