بعد الهجوم على زيدان.. الاتحاد الفرنسي للقدم يعلن تعليق مهام رئيسه لوغريت

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، “انسحاب” رئيسه نويل لوغريت من ممارسة مهام منصبه، وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتًا.

وقال الاتحاد في بيان عقب اجتماع عاجل للجنته التنفيذية “قرر نويل لوغريت، بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للاتحاد المنعقدة في باريس اليوم التوقف عن مهام منصبه رئيسًا للاتحاد لحين الانتهاء من التدقيق الذي كلفت به وزارة الرياضة في انتظار أن تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي بدراسته”.

وواجه لوغريت، 81 عامًا، اتهامات تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي، كما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 التي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.

كما واجه لوغريت، الذي تولى المنصب في 2011، انتقادات بعد تجديد عقد مدرب المنتخب ديدييه ديشان حتى 2026، بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية للاتحاد بعامين.

وأضاف الاتحاد أن اللجنة التنفيذية أقرت العقد اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الرياضة الفرنسية قد أمرت في سبتمبر/أيلول الماضي بالتحقيق في أداء الاتحاد الفرنسي، بعد نشر إحدى المجلات مزاعم أن لوغريت تحرش بعدد من الموظفات.

وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حال مغادرة ديدييه ديشان منصبه، لكن تم تمديد عقد ديشان بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين الشهر الماضي.

وردًا على سؤال عما إذا كان زيدان، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، سيدرب المنتخب البرازيلي بدلًا من المنتخب الفرنسي، قال لوغريت “أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد”.

ودعا باتريك أنطون رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لوغريت، أمس الثلاثاء، إلى الاستقالة من منصبه رغم اعتذار لوغريت لزيدان.

وقال أنطون لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية “لوغريت أدلى بتصريحات تظهر أنه فقد بعضًا من كياسته. يبدو مجهدًا ويحتاج إلى راحة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى قيادة قوية وهادئة، لكن للأسف لم يعد الأمر كذلك”.

وفي وقت سابق، عبّر مهاجم فرنسا كيليان مبابي عن استيائه من تصريحات لوغريت قائلًا على تويتر “زيدان هو فرنسا. لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة”.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا واحدة بين العديد من السياسيين الذين ردوا على تعليقات لوغريت، قائلة إن رئيس “أكبر اتحاد رياضي في البلاد” تجاوز الحدود.