غاريث بيل يعتزل كرة القدم وينهي مسيرة حفلت بالألقاب والأحداث طوال 17 موسما

أنهى غاريث بيل (33 عاما) مشواره الاحترافي في لعب كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والأحداث استمرت طوال 17 موسما.

ولمع بريق بيل، وهو أحد اللاعبين الذين أنتجهم نادي ساوثهامبتون، مع توتنهام بشكل كبير.

وقضى اللاعب 9 سنوات مع ريال مدريد الإسباني اكتسب فيها مزيدًا من النجومية، رغم مروره بأوقات مضطربة خلال مشواره مع الفريق الملكي.

ولعب بيل أدوارًا بطولية في اثنتين من المباريات النهائية لدوري أبطال أوربا مع ريال مدريد، وأحرز معه 16 لقبًا.

وشهد مشوار اللاعب مع الفريق المدريدي اضطرابًا قبل فترة طويلة من رحيله عنه في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي عام 2019، كان بيل قد احتفل مع الجماهير حاملًا علمًا كُتبت فيه كلمات “ويلز، الجولف، مدريد”، بنفس الترتيب، وهو أمر لم يلق استحسانًا من جماهير ريال مدريد.

واستمر تراجع وقت مشاركة غاريث بيل خلال مشواره مع فريق (لوس أنجلس إف سي) الأمريكي، لكنه سجل هدف التعادل للفريق في الثواني الأخيرة من مواجهة فيلادلفيا يونيون في نهائي كأس الدوري الأمريكي، قبل أن يفوز فريقه بضربات الجزاء الترجيحية.

ورغم كل النجاح الذي حققه غاريث بيل على مستوى الأندية، فقد عاش اللحظات الأكثر فخرًا بالنسبة له مع منتخب ويلز، ومنها لحظة التأهل إلى الدور قبل النهائي في كأس الأمم الأوربية (يورو 2016).

ولعب بيل دورًا هائلًا في إنهاء انتظار دام 64 عامًا، عندما قاد ويلز إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر. وبإعلان اعتزاله، كانت المباراة التي خسرها المنتخب أمام نظيره الإنجليزي في دور المجموعات، الأخيرة له بقميص المنتخب والأخيرة لمسيرته الاحترافية.

أرقام بارزة

وبعد أن أسدل بيل الستار على مسيرته الاحترافية، ألقت شبكة (ستاتس بيرفورم) الضوء على عدد من الأرقام البارزة في مسيرته.

فقد لعب 664 مباراة على مستوى الأندية والمنتخبات وسجل 226 هدفا، الكثير منها لفريق ريال مدريد الذي سجل له 106 أهداف.

سجل بيل 41 هدفا في 111 مباراة لمنتخب ويلز، وقد أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده والأكثر مشاركة في مبارياته.

وسجل بيل، المولود في كارديف، 5 أهداف لساوثهامبتون في بداية مسيرته، وسجل 3 أهداف للوس أنجلس في نهاية المسيرة، و71 هدفا في 237 مباراة لتوتنهام.

وعاش بيل فترة توهجه مع توتنهام، خاصة في موسم 2012/ 2013، وهو ما أسفر عن انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة قياسية حينها بلغت قيمتها 100.8 ملايين يورو.

وكان موسم 2012/ 2013 هو الأفضل لبيل خلال مسيرته فيما يتعلق بالأهداف، إذ سجل 21 هدفا، منها 9 أهداف من خارج منطقة الجزاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما شكل رقما قياسيا ما زال قائمًا حتى الآن.

وبإضافة الأهداف الأربعة الأخرى التي صنعها، يحتل بيل المركز الثالث خلف روبين فان بيرسي (سجل وصنع 35 هدفًا) ولويس سواريز (سجل وصنع 28 هدفًا) في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف في ذلك الموسم.

ورغم التألق الهائل لغاريث بيل مع توتنهام، فإنه لم يتمكن من اعتلاء منصات التتويج مع الفريق، وإنما عاش التجربة مع ريال مدريد.

وأصبح بيل اللاعب الوحيد الذي يسجل الهدف الحاسم في كل من مباراتين نهائيتين بدوري الأبطال، حيث حقق ذلك في موسم 2013 / 2014 أمام أتلتيكو مدريد وفي موسم 2017 / 2018 أمام ليفربول.

وسجل بيل هدفين في شباك ليفربول في ذلك النهائي وقد حالفه الحظ في الأداء السيئ للحارس لوريس كاريوس، وقد أصبح بيل أول بديل يسجل أكثر من هدف خلال مباراة نهائية بدوري الأبطال.

ورغم تراجع دور بيل في تتويج ريال مدريد بالألقاب في المواسم الأخيرة، فلا شك في أن غاريث بيل يستحق مكانة بارزة في تاريخ ريال مدريد.

وشارك بيل في 258 مباراة مع ريال مدريد متفوقًا في ذلك على أساطير مثل لويس فيجو (245 مباراة) وزين الدين زيدان (227 مباراة)، ويتأخر بفارق ضئيل عن بوشكاش الذي شارك في 262 مباراة مع الفريق.

ويعد بيل واحدًا من 22 لاعبا فقط بتاريخ ريال مدريد تجاوزوا حاجز 100 هدف، ويتفوق بأهدافه الـ106 على رصيد البرازيلي رونالدو الذي سجل 104 أهداف للفريق.