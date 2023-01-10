البحرين تخطف هدفا متأخرا وتفوز على قطر 2-1 في “خليجي 25” (فيديو)

خطف عبد الله يوسف هدفا متأخرا للمنتخب البحريني ليقوده للفوز 2-1 على المنتخب القطري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25” المقامة في مدينة البصرة بالعراق.

وتقدّم أحمد علاء الدين بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 34 من ركنية نفذها محمد وعد، لكن المنتخب البحريني أدرك التعادل في الدقيقة 72 بعدما أطلق كميل الأسود تسديدة صاروخية اصطدمت بمحمد وعد وخدعت برشم وسكنت شباك قطر.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، خطف عبد الله يوسف هدف الفوز القاتل للبحرين من ضربة جزاء.

بهذا الفوز، رفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط ليتصدر بها المجموعة، بينما تجمد رصيد قطر عند ثلاث نقاط لتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت، وتحتل الإمارات -التي ودّعت البطولة- المركز الأخير دون أي نقطة.

وتلعب قطر ضد الإمارات في الجولة المقبلة بينما يلعب منتخب البحرين ضد الكويت.