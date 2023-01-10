الإمارات تخرج من خليجي 25 بعد الخسارة من الكويت بهدف قاتل (فيديو)

ودع المنتخب الإماراتي بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25” بعد خسارته، اليوم الثلاثاء، بهدف قاتل من نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة المقامة في مدينة البصرة بالعراق.

وكانت المباراة في طريقها إلى النهاية بالتعادل السلبي، لكن أحمد الظفيري خطف هدف الفوز القاتل للكويت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى ثلاث نقاط، بينما ودعت الإمارات البطولة بعدما فشلت في حصد أي نقطة بعد مرور جولتين عقب خسارتها أمام البحرين في المباراة الأولى.

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط ثم قطر بفارق الأهداف عن الكويت ثم الإمارات.

وتلعب الإمارات في الجولة المقبلة ضد قطر على أن تواجه الكويت منتخب البحرين.