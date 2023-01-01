نوتنغهام يفرض التعادل على تشيلسي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

عاد تشيلسي لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، اليوم الأحد، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه نوتنغهام فورست في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وأصبح تشيلسي، الذي فاز على بورنموث في مباراته الماضية بالمسابقة، في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة خلف جاره أرسنال (المتصدر)، وحقق فوزًا وحيدًا في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، ارتفع رصيد نوتنغهام إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع نجمه رحيم سترلينغ في الدقيقة 16، غير أن الإيفواري سيرج أورييه منح التعادل لمصلحة نوتنغهام في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وحاول تشيلسي معاودة التقدم من جديد، ولكن دون جدوى، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المحلية، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل، وذلك بعد تضاؤل حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويبتعد تشيلسي بفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع حاليًا.

حاول غراهام بوتر مدرب تشيلسي إعادة فريقه للمسار الصحيح في المباراة، فدفع بالنجم المغربي حكيم زياش وكونور غالاغر وبيير ايميريك اوباميانغ بدلًا من جورجينيو وسترلينغ وماونت في الدقيقة 73 من المباراة.