مستشار وزير الرياضة القطري يكشف للجزيرة مباشر أبرز أسباب نجاح مونديال 2022 (فيديو)

قال المهندس إبراهيم السادة مستشار وزير الرياضة القطري إن تبنّي القيادة السياسية لملف كأس العالم 2022 وصولًا إلى إنجازه والقوة الناعمة للدوحة من بين أهم أسباب نجاح النسخة الاستثنائية لكأس العالم فيفا 2022.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن الدبلوماسية القطرية مارست دورًا مهمًا على مدى 12 عامًا سبقت انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في العالم.

واستطرد “الثقة بالكادر الوطني -ممثلًا في لجنة المشاريع والإرث- أسهم في تعزيز نجاحات قطرية وفعاليات عدة سبقت تنظيم مونديال 2022”.

وتابع السادة “هناك أكثر من 500 فعالية رياضية مختلفة أنجزت منذ عام 2005، وسبق هذه الفعاليات تأسيس بنية تحتية مناسبة وشبكة طرق وبناء صالات رياضية”.

واستطرد مستشار وزير الرياضة “توجد بها أكثر من 130 جنسية مختلفة، استطاع المجتمع القطري أن يستوعب كل تلك الثقافات، ومن ثم -فإن تباين الثقافات خلال كأس العالم- ليس جديدًا عليه”، وفق قوله.

وفي معرض رده على سؤال الجزيرة مباشر: هل كنت تتوقع -شخصيًا- النجاح الكبير للمونديال ورد الفعل الكبير على المستوى العالمي؟ قال السادة “قبل 10 أيام من انطلاق البطولة كنت في قلق شديد، ثم بدأت هذه المخاوف تتلاشى”.

وأضاف أن قطر تواجه تحديًا مركزيًا يتمثل في كيفية البناء على إنجاز المونديال واستثماره لصالحها، وهي تبعة كبيرة أمام المجتمع العربي بأكمله، على حد تعبيره.

واستضافت الدوحة مونديال 2022 في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الماضييْن.

وتزامن ختام المونديال مع اليوم الوطني لدولة قطر، وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية ليتوّج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.