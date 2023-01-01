ما مصير مدربي المنتخبات بعد مونديال قطر 2022؟

فور انتهاء النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، بدأت المنتخبات حول العالم التخطيط للنسخة القادمة.

وتركزت الأضواء على الفرق التي شاركت بالفعل في مونديال قطر وعلى مدربي تلك الفرق، وبدأت تطرح أسئلة مثل من قام بتغيير المدرب؟ ومن سيبقى في منصبه؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر على موقعه تقريرًا عن حالة كل منتخب من المنتخبات 32 التي شاركت في مونديال قطر.

وفيما يلي حالة كل منتخب من بين تلك المنتخبات:

الأرجنتين: يمتد عقد ليونيل سكالوني حتى نهائيات كأس العالم 2026.

فرنسا: سينتهي عقد ديدييه ديشان قريبًا، ولكن يمكن التجديد له.

البرازيل: انتهى عقد تيتي، وأكد أنه لن يظل في منصبه، ويدرس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مرشحين عدة خلفًا له.

بلجيكا: رحل الإسباني روبرتو مارتينيز عن المنصب بعد الخروج من البطولة، ولا يزال المنصب شاغرًا حتى الآن.

إنجلترا: يمتد عقد غاريث ساوثغيت حتى عام 2024.

هولندا: ترك لويس فان جال منصبه، وحلّ رونالد كومان بدلًا منه.

كرواتيا: يمتد عقد زلاتكو داليتش حتى عام 2024.

البرتغال: ترك فرناندو سانتوس المنصب بعد الخروج من البطولة، ولا يزال المنصب شاغرًا.

إسبانيا: ترك لويس إنريكي منصبه، وحلّ محله لويس دي لا فوينتي، مدرب الفريق السابق لأقل من 21 عامًا.

المغرب: لدى وليد الركراكي الذي تولى المسؤولية في أغسطس/آب، وقاد الفريق إلى نصف نهائي المونديال للمرة الأولى، عقد حتى عام 2026.

سويسرا: يمتد عقد مراد ياكين حتى عام 2024.

الولايات المتحدة: سينتهي عقد غريغ بيرهالتر قريبًا، ولكن يمكن التجديد له.

ألمانيا: يمتد عقد هانسي فليك حتى عام 2024.

المكسيك: رحيل جيراردو مارتينو عن المنصب، الذي ظل شاغرًا.

أوروغواي: المنصب شاغر بعد رحيل دييغو ألونسو.

الدنمارك: كاسبر هوليماند لديه عقد حتى عام 2024.

السنغال: يمتد عقد أليو سيسيه حتى يونيو 2024.

اليابان: جدد هاجيمي مورياسو عقده حتى مونديال 2026.

بولندا: رحل تشيسلاف ميشنيفيتش بعد البطولة، وبقي المنصب شاغرًا.

إيران: المنصب شاغر منذ رحيل كارلوس كيروش.

كوريا الجنوبية: المنصب شاغر منذ رحيل باولو بينتو.

أستراليا: سينتهي عقد غراهام أرنولد قريبًا، لكنه قد يوقع عقدًا جديدًا.

ويلز: روب بيج متعاقد حتى كأس العالم 2026.

صربيا: من المقرر أن ينتهي عقد دراغان ستويكوفيتش قريبًا، ولكن من الممكن التجديد له.

تونس: سينتهي عقد جلال قادري قريبًا.

كوستاريكا: يمتد عقد لويس فرناندو سواريز حتى نهائيات كأس العالم 2026.

الكاميرون: لدى ريغوبيرت سونغ عقد مستمر حتى عام 2024.

الإكوادور: من المقرر أن ينتهي عقد غوستافو ألفارو قريبًا، ولكن يمكنه تجديد العقد.

السعودية: يمتد عقد هيرفي رينارد حتى عام 2027.

كندا: لم يتم توضيح مستقبل جون هيردمان رغم أنه يقول إنه يريد البقاء.

غانا: المنصب شاغر منذ مغادرة أوتو أدو

قطر: لم يتم تجديد عقد فيليكس سانشيز.