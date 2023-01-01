“الملك” الذي أوقف الحرب.. الفيفا يحكي قصة بيليه ومصادفة الرقم 10 وإرث كروي لا مثيل له

ترك أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه المعروف بـ”الملك” إرثًا لا مثيل له في عالم الساحرة المستديرة، وحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكريم النجم الراحل بملف يحكي قصته وإحصائيات ومعلومات من مسيرته.

وتوفي بيليه قبل أيام عن 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية نتيجة مرض السرطان.

أسماء وألقاب

أطلق دوندينيو وسيليستي على ابنهما الأول اسم إديسون كناية بأحد أهم المخترعين في العالم توماس إديسون. ورغم أن أفراد الأسرة أطلقوا عليه لقب “ديكو”، إلا أن أصدقاءه في المدرسة سمّوه “بيليه” نتيجة عدم لفظه لاسم الحارس البرازيلي “بيليه” بشكل صحيح.

كان دوندينيو يلعب في دوريات الدرجات الدنيا. وقال عن ذلك بيليه في مقابلة أجراها مسبقًا مع الفيفا “أنا فخور جدًا إلى يومنا هذا بأن والدي هو اللاعب الوحيد الذي أعرفه والذي سجل خمسة أهداف من كرات رأسية في مباراة واحدة”.

الوعد

كان الأب دوندينيو وأصدقاؤه متسمّرين بالقرب من جهاز الراديو ويشعرون بسعادة بالغة، فالبرازيل كانت متقدمة بهدف دون رد على أوروغواي ولم يكن الفريق بحاجة سوى لتعادل في تلك المباراة التي استضافها ملعب ماراكانا عام 1950 من أجل الفوز بأول لقب للسيليساو في كأس العالم. وعندها غادر بيليه، ابن التاسعة آنذاك، منزل والديه ليلعب كرة القدم مع أصدقائه.

ويستحضر بيليه مجريات ذلك اليوم قائلًا “عندما عدتُ للمنزل، أصبتُ بالذهول. فقد كانت المرة الأولى التي أشاهد فيها أبي يبكي. كان مدمرًا، ولكني تعهّدتُ له يومًا ما سأفوز بكأس العالم من أجلك”. لتكون تلك لحظة تحول بالنسبة إلى بيليه الذي أراد قبلها أن يصبح ربّان طائرة، ولكنه يرغب الآن أن يصبح لاعب كرة قدم.

الاكتشاف

نجح رأس حربة المنتخب البرازيلي السابق فالديمار دي بريتو باكتشاف الموهبة الاستثنائية لهذا الصبي الصغير عندما كان يدرب نادي باورو الذي تم حلّه لاحقًا، واصطحبه معه لفترة تجريبية في صفوف سانتوس، متبجحًا بأن تلميذه الصغير هذا سيصبح “أفضل لاعب في العالم”.

ورغم أن المدرب “لولا” سخر من هذا الادعاء، إلا أنه سرعان ما منح بيليه فرصة اللعب للمرة الأولى في التشكيلة الرئيسية حالما رآه خلال أول فترة تدريبية، ولم يخيب ابن الخامسة عشر أمل المدرب، وسجّل هدفًا في مباراته الأولى.

وعلى مدى السنوات الثماني عشرة التالية، اقتنص بيليه 25 لقبًا مهمًا لصالح سانتوس، بما في ذلك لقب كأس ليبرتادوريس مرتين وكأس الإنتركونتيننتال مرتين كذلك.

ثروة وطنية

بالنظر إلى أن أندية الإنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد حاولت ضمّ بيليه إلى صفوفها، أعلنت الحكومة البرازيلية في ظل حكم الرئيس جانيو كوادروس أن هذا النجم هو بمثابة “كنز وطني رسمي” لمنع انتقاله إلى خارج البلاد.

127

سجل بيليه 127 هدفًا لسانتوس في سنة تقويمية واحدة: 1959.

رقم 10 بالمصادفة

خلّد بيليه القميص رقم 10 في أرجاء العالم، ولكن ذلك جرى بالمصادفة. فقد نسي القائمون على المنتخب البرازيلي إرسال أرقام تشكيلة اللاعبين إلى الفيفا قبل انطلاق منافسات السويد 1958، ولذلك تم تخصيص اللاعبين بأرقام عشوائية، دون أن يكون لها أي علاقة بمراكزهم.

وتم منح الحارس غيلمار ولاعب قلب الدفاع زوزيمو الرقمين 3 و9 تباعًا. أما بيليه الذي استهلّ المباراة كلاعب احتياط فقد حصل على الرقم 10 الذي خلّده إلى الأبد.

25

هو عدد الأهداف الدولية التي سجلها بيليه في 25 مباراة فقط، ولم يصل أي لاعب آخر في التاريخ إلى هذا العدد من الأهداف الدولية عندما كان لا يزال مراهقًا.

بيليه وغرينشيا

خاض بيليه وغرينشيا سوية ست مباريات في كأس العالم وعدة مواجهات في كأس أمريكا الجنوبية، وواجها الأرجنتين في عدة مناسبات، وكذلك عمالقة الكرة الأوربية منتخبات إنجلترا وفرنسا والبرتغال والاتحاد السوفييتي وإسبانيا وألمانيا الغربية، دون أن يخسر هذا الثنائي العجيب أيًا من تلك المباريات.

شخصية أوقفت الحرب

قُتل ما بين مليون ومليوني شخص خلال الحرب الأهلية النيجيرية بين عامي 1967 و1970. والمذهل أن الطرفين المتحاربين وهما الحكومة النيجيرية وإقليم بيافرا الانفصالي توصلا إلى هدنة دامت 48 ساعة في عام 1969 من أجل متابعة مباراة جمعت بيليه وناديه سانتوس مع النسور النيجيرية والذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ونال فيه “الملك” مساندة وتصفيقًا من الجمهور طوال المباراة.

نجم لا يمكن إقصاؤه!

قبل شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم 1970، ارتأى المدرب –جواو سالدانا الذي قاد المنتخب البرازيلي في مشوار تصفيات مثالي– أن يستبعد بيليه من تشكيلة الفريق في مباراة ودية أمام تشيلي، ليتسبب هذا القرار بإقالته خلال ساعات قليلة.

توجّه مسئولو الاتحاد الرياضي البرازيلي إلى معسكر تدريب نادي بوتافوغو دون تخطيط مسبق، وطلبو من ماريو زاغالو القدوم إلى السيارة لأنه أصبح المدرب الجديد للمنتخب الوطني، مستفيدًا من الثقة التي منحه إياها زميله السابق.

قام بيليه بإقناع زاغالو وطبيب الفريق ليديو توليدو بإشراك توستاو في البطولة، وهو الذي تعرّض لإصابة في العين هددت مسيرته في عالم كرة القدم.

أرقام قياسية في كأس العالم

بيليه هو أصغر هدّاف وأصغر هداف ثلاثية شخصية وأصغر لاعب في النهائي وأصغر هداف في المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم.

غونار غرين، الذي واجه البرازيل في مباراة الحسم في نسخة 1958، شارك بمباراته الأولى مع المنتخب السويدي قبل أن يولد بيليه حتى. ولم يشهد تاريخ المباراة النهائية في العرس الكروي العالمي فارقًا عمريًا كهذا بين لاعبين، والذي بلغ 20 عامًا.

أوفه زيلر وبيليه وميروسلاف كلوزه وكريستيانو رونالدو هم الوحيدون الذين هزّوا الشباك في 4 نسخ من كأس العالم (رونالدو برصيد بخمس نسخ بعد أن سجل هدفًا في مونديال قطر 2022)، وكان لاعب ألمانيا الغربية زيلر قد سبقه إلى ذلك قبل ثلاث دقائق فقط في نسخة 1970.

فافا وبيليه وبول بريتنر وزين الدين زيدان وكيليان مبابي هم اللاعبون الوحيدون الذين سجّلوا أهدافًا في نهائي نسختين من كأس العالم.

إرث الساحر

يعود الفضل إلى بيليه في إطلاق لقب “اللعبة الجميلة” على كرة القدم، كما كان وراء إطلاق لقب “الفريق الجميل” على المنتخب البرازيلي الذي اعتلى منصة التتويج في المكسيك 1970.

ملك نيويورك

لم تكن كرة القدم حاضرة بشكل واضح في نيويورك في مطلع السبعينيات، ولكن مشاهير كرة القدم كانوا معروفين. ولذلك فإنه عندما نجح نادي نيويورك كوزموس بإقناع بيليه في العدول عن اعتزاله والانضمام للفريق في عام 1975، تفجّرت شعبية اللعبة، وأصبح كوزموس الفريق الأكثر إبهارًا في العالم، وأصبح “الملك” من أشهر الشخصيات في مدينة نيويورك.

وقال الفنان ميك جاغر عن حضور بيليه في استوديو 54 “كان الجميع على الإطلاق يودّ مصافحته، والتقاط صورة معه. والقول إنك أمضيت أمسية مع بيليه كان بمثابة وسام الشرف الأكبر”.

أسر بيليه قلوب الجماهير التي غصّب بها الملاعب لمتابعة مبارياته التي استقطبت الكثير من المشاهير، ولا سيما محمد علي وبيتر فرامبتون وجاجر وإلتون جون وهنري كيسنجر وروبرت ريدفورد ورود ستيوارت وباربارا سترايساند.

بينما أقنع انتقاله هذا نجومًا من أمثال فرانز بيكنباور وكارلوس ألبرتو وجورجو كيناليا على القدوم إلى نيويورك، ليترك إرثًا خالدًا على كرة القدم في الولايات المتحدة في محطته الأخيرة كلاعب.

6

سجل بيليه ستة أهداف في مباراتين أمام فرنسا، وهي حصيلة ثلاثية في فوز بنتيجة 5-2 في نصف نهائي السويد 1958، وثلاثية أخرى في لقاء ودي استضافته باريس عام 1963.

أما الخصوم الذين تلقت شباكهم أكبر عدد من أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي فهم باراغواي (10 أهداف في 9 مباريات)، ومن ثم الأرجنتين (8 أهداف في 9 مباريات).

التلفزيون والسينما

فيلم Escape to Victory: قام بيليه بدور هام في الفيلم الذي أخرجه جون هوستون عام 1981، ومثّل فيه كل من سلفستر ستالون ومايكل كين وماكس فون سيدو وبوبي مور، ويدور حول سجناء لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وخوضهم لمباراة ودية مع الألمان.

ظهر بيليه في عدة مسلسلات وأفلام برازيلية، وفيلم Hotshot الأمريكي، والفيلم الوثائقي الهزلي البريطاني Mike Bassett: England Manager.

مسلسل The Simpsons: في إحدى الحلقات من عام 1997 يسأل بارت والده عن سبب عدم اصطحابهم لمباراة كرة قدم، وفي المشهد التالي نرى العائلة في ملعب سبرينغفيلد تشاهد بيليه وهو يتحدث قبيل انطلاق مباراة بين البرتغال والمكسيك. ومنذ تلك الحلقة، شهدت هذه السلسلة ظهورًا لكل من ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو ونيمار.

الموسيقى

قبل بلوغه سن الثمانين بأربعة أيام، أصدر بيليه أغنية Acredita No Véio (استمع للرَّجُل الكبير) التي تم تسجيلها مع الفنانين رودريغو وغابرييلا اللذين فازا بجائزة غرامي عام 2019.

يُذكر أن بيليه كان يحب الموسيقى جدًا، وألّف مئات المقطوعات منذ مطلع الستينيات. ويشتهر بأنه كان يحمل آلة تسجيل معه أينما ذهب لأنه “يمكن في أي وقت أن يأتيك الإلهام لأغنية، حتى في كأس العالم”.

المشاهير والتكريم

تم اختيار بيليه في عام 1970 كأشهر شخص على هذا الكوكب قبل جون لينون والبابا بولس السادس وبول مكارتني ومحمد علي وبول نيومان والملكة إليزابيث الثانية ونيل أرمسترونغ وإلفيس بريسلي وكلينت إيستوود وإليزابيث تايلور وجون واين وباربرا سترايسند.

بعد بضع سنوات، تم تصنيف العلامة التجارية “بيليه” على أنها ثاني أكبر علامة تجارية في العالم وفقًا لاستبيان، وهي أكبر بشكل مذهل من شركات نفط وغاز وبنوك ومصنعي سيارات وشركات طيران وعمالقة اتصالات وكل شيء آخر إلا كوكاكولا.

كان بيليه ومحمد علي وجاكي روبنسون الرياضيين الوحيدين الذين ظهروا قي قائمة مجلة تايم عام 1999 لأهم 100 شخصية في القرن.

في نفس العام، كان بيليه واحدًا من 9 رياضيين منحتهم اللجنة الأولمبية الدولية جائزة “رياضي القرن”، على الرغم من عدم مشاركته مطلقًا في الألعاب الأولمبية، ومن بين اللاعبين الآخرين المكرّمين كارل لويس ومارك سبيتز وناديا كومانتشي، وهما ثلاثة من أكثر الرياضيين انتصارًا في تاريخ الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى ستيفي غراف ومايكل جوردان.

كان بيليه هو أول من نال جائزة لوريس للإنجازات مدى الحياة عام 2000.

المزيد عن الملك

بيليه | البرازيل | أساطير كرة القدم.

جميع أهداف البطل | كأس العالم FIFA المكسيك 1970.

بيليه.. حكاية صبي نحيل تحوّل إلى أسطورة.

بيليه الأسطوري | ريميكس.