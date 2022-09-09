كأس سوبر لوسيل.. جولة جوية في ملعب لوسيل قبيل انطلاق قمة الهلال والزمالك (فيديو)

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقطعًا مصوّرًا لجولة جويّة في ملعب لوسيل المونديالي، قبيل انطلاق مباراة الهلال السعودي والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، المقررة مساء اليوم الجمعة.

وشاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المقطع المصوّر قبل 24 ساعة من انطلاق قمة كأس سوبر لوسيل، وعلّقت “استمتعوا بجولة جوية في ملعب لوسيل”.

باقي ٢٤ ساعة على انطلاق قمّة كأس سوبر لوسيل 🏆 استمتعوا بجولة جوية في استاد لوسيل 🔥 pic.twitter.com/Wvqf62vvnc — Road to 2022 (@roadto2022) September 8, 2022

واستعرض المقطع المصوّر الملعب بالكامل من الخارج وصولًا إلى أرضية ميدانه والمدرجات من جميع الاتجاهات، علاوة على جولة سريعة بين أبرز مرافق الملعب الذي سيستضيف حفل الختام والمباراة النهائية لكأس العالم 2022.

وتعد المواجهة بين الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري هي المباراة الرسمية الأولى التي يُفتتح بها أكبر ملاعب مونديال قطر الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

وتستضيف قطر مباريات مونديال 2022 في كرة القدم على 8 ملاعب، بُنيت 7 منها خصيصًا للحدث المقام مرّة كل أربع سنوات، بالإضافة إلى استاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده، وأكبرها استاد لوسيل.