الجزيرة مباشر ترصد الأجواء وتفاعل المشجعين قبل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تفاعل مشجعي فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري قبيل بدء المباراة بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل المونديالي في قطر.

وعبّر مشجعو الفريقين في حديثهم لمراسلي الجزيرة مباشر عن سعادتهم بحضور هذا الحدث الرياضي، لا سيما وأن المباراة تقام على الملعب الذي سيشهد المباراة الختامية لمونديال قطر 2022.

وقدم المشجعون -وهم يرتدون قميصيْ فريقيهما ويتشحون بعلميْ بلديهما- توقعاتهم لنتيجة المباراة، وكان هناك حضور لافت للعائلات والأطفال.

ويتمتع الفريقان بجماهيرية طاغية في المنطقة العربية والحضور الجماهيري الكبير في المباراة، التي تمثل اختبارا مهما لمنظمي المونديال قبل نحو شهرين فقط على انطلاق فعاليات كأس العالم.





ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها قطر إحدى المباريات الكبيرة في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، تمثل مباراة كأس السوبر السعودي المصري حلقة تاريخية في إطار هذه الاستعدادات.

ويستضيف استاد لوسيل عددًا من مباريات كأس العالم 2022 ستكون أهمها المباراة النهائية المقررة، في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويوافق أيضًا احتفال دولة قطر باليوم الوطني.