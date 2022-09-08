نابولي يصعق ليفربول 4-1 في دوري أبطال أوربا (فيديو)

تعرّض ليفربول، وصيف بطل الموسم الماضي، لهزيمة صادمة 4-1 في نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوربا لكرة القدم في استاد دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء.

كان نابولي سريعًا في الضغط، وسدد فيكتور أوسيمن في القائم بالدقيقة الثانية، ثم تقدم بعد 3 دقائق أخرى حين لمس جيمس ميلنر الكرة بيده ليحصل أصحاب الضيافة على ركلة جزاء نفذها بيوتر جيلينسكي بنجاح.

وتلاعب نابولي بضيفه ونال ركلة جزاء أخرى، لكن الحارس أليسون بيكر تصدى لتسديدة أوسيمن قبل وقت قصير من مضاعفة التقدم بلمسة بارعة من أندريه-فرانك زامبو أنجويسا.

وحوّل البديل جيوفاني سيميوني النتيجة إلى 3-صفر قبل الاستراحة بعد أن تفوّق المتألق خفيتشا كواراتسخيليا على ترينت ألكسندر-أرنولد وجو جوميز قبل تمرير كرة عرضية.

واستبدل ليفربول جو جوميز بجويل ماتيب بين الشوطين، لكن في غضون دقيقتين من الشوط الثاني استقبل هدفًا رابعًا حين تصدى أليسون لتسديدة جيلينسكي، لكنه تابعها في الشباك.

وقلّص فريق المدرّب يورجن كلوب الفارق بعد دقيقتين بفضل تسديدة متقنة من لويس دياز، لكنها لم تكن مؤشرًا على انتفاضة للفريق الإنجليزي.