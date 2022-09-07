كأس العالم 2022.. سلطنة عمان تعلن تفاصيل برنامجها المصاحب لمونديال قطر (فيديو)

أعلنت وزارة التراث والسياحة العمانية عن الاستعدادات لاستضافة جمهور كأس العالم في سلطنة عمان قبيل المونديال الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت وزارة التراث والسياحة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، الاستعدادات لاستضافة جمهور كأس العالم في سلطنة عمان وكشفت عن برنامجها المصاحب لمونديال قطر، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتشارك عدة جهات عمانية في الاستعداد للترحيب واستضافة الجمهور وهي وزارة التراث والسياحة وزارة الثقافة والرياضة والشباب وشرطة عمان السلطانية والطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان والشركة العمانية للتنمية السياحية وشركة مطارات عمان.

وتحدث عدد من المسؤولين العمانيين وقدموا ملخصًا لبرنامج السلطنة المصاحب لكأس العالم، ثم قدمت كل جهة ورقة عملها الخاصة بالبرنامج.

وتحدث مسؤول من شرطة عمان السلطانية عن تفاصيل التأشيرة الممنوحة للجماهير، وكشف متحدث باسم الطيران العماني عن تفاصيل الرحلات المتاحة والمزايا التي يتمتع بها المشجع وكيفية مسار الرحلات.

كما تحدث رئيس العمليات التشغيلية بمطارات عمان عن سلاسة الحركة بالدخول والخروج، في حين شرح مدير عام مجموعة عمران عن قرية كأس العالم والفعاليات والأنشطة التي ستتوفر.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية، إن مزايا تأشيرة مشجعي كأس العالم لدخول سلطنة عمان حاملي بطاقة (هيّا) تتمثل في أنها تأشيرة مجانية متعددة الرحلات معززة بميزة الاستخراج عند الوصول وفترة صلاحية تصل إلى 60 يومًا.

أكثر من 20,000 غرفة فندقية و200 منتج سياحي بالتشارك مع 35 مشغل محلي و10 شركات نقل بري خلال المونديال. #كأس_العالم_قطر2022#تراث_وسياحية pic.twitter.com/XZJIxyYyD2 — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) September 7, 2022

وأضاف أنه يُتاح لحامل بطاقة (هيّا) اصطحاب عائلته من الدرجة الأولى والإقامة في سلطنة عُمان، وتغيير البطاقة إلى تأشيرة من فئة أخرى خلال وجوده في السلطنة وفق الاشتراطات المتبعة.

من جانبه قال مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني خلال المؤتمر الصحفي، إن أسعار حجز رحلات اليوم الواحد تبدأ من 99 ريالًا عُمانيًّا للدرجة السياحية و305 ريالات عمانية لدرجة رجال الأعمال، خلال فترة مباريات كأس العالم.

من المؤتمر الصحفي الأول لــ برنامج سلطنة عمان المصاحب لكأس العالم قطر 2022 #كأس_العالم_قطر2022#تراث_وسياحة pic.twitter.com/6LKwrgdDzH — وزارة التراث والسياحة – عُمان (@OmanMHT) September 7, 2022

وأضاف “تشجيعًا للمواطنين فقد تم توفير أسعار خاصة تبدأ من 49 ريالًا عمانيًّا للدرجة السياحية و155 ريالًا عمانيًّا لدرجة رجال الأعمال.

وبدأ العد التنازلي للأيام الأخيرة لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تقام في قطر لتكون النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني بمباراة تواجه فيها قطر المُضيفة للبطولة، الإكوادور.