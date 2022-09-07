رياضة|البرازيل

لاعب يتعمد تسجيل هدف بمرمى فريقه في الوقت القاتل (فيديو)

المدافع سدد الكرة بقوة تجاه مرمى فريقه (مواقع التواصل)
7/9/2022-|آخر تحديث: 7/9/202210:37 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة في بطولة محلية بالبرازيل واقعة غريبة، عندما تعمد لاعب نادي أتلتيكو أمازوناس تسجيل هدف بمرمى فريقه في الوقت القاتل من المباراة.

وأظهر فيديو للمباراة المدافع جوليو كامبوس وهو يسدد الكرة بقوة ناحية مرماه في الدقيقة 89.

وأثارت الواقعة غضبًا جماهيريًا ورياضيًا. وسط أقاويل تفيد بأنها على صلة بالمراهنات، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

وقرر النادي طرد كامبوس بسبب الواقعة، وكذلك طرد حارس المرمى لويس أنطونيو للاشتباه بتورطه.

المصدر : الجزيرة مباشر