لاعب يتعمد تسجيل هدف بمرمى فريقه في الوقت القاتل (فيديو)

شهدت مباراة في بطولة محلية بالبرازيل واقعة غريبة، عندما تعمد لاعب نادي أتلتيكو أمازوناس تسجيل هدف بمرمى فريقه في الوقت القاتل من المباراة.

وأظهر فيديو للمباراة المدافع جوليو كامبوس وهو يسدد الكرة بقوة ناحية مرماه في الدقيقة 89.

ليست المرة الأولى .. لاعب يسجل في مرمى فريقه متعمدا في الوقت القاتل#الجزيرة_مباشر #كرة_قدم pic.twitter.com/zhBjenMXIT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2022

وأثارت الواقعة غضبًا جماهيريًا ورياضيًا. وسط أقاويل تفيد بأنها على صلة بالمراهنات، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

وقرر النادي طرد كامبوس بسبب الواقعة، وكذلك طرد حارس المرمى لويس أنطونيو للاشتباه بتورطه.