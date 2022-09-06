بعد هزيمة فريقه.. مشجع يقتحم مباراة ويهاجم لاعبا (فيديو)

اقتحم مشجع كرة قدم في تركيا الملعب بعد خسارة فريقه، وأقدم على ركل لاعب من النادي الضيف.

وبعد توتر الأجواء في الملعب إثر خسارة أنقرة غوجو 2-3 أمام بشكتاش، قفز أحد المشجعين فوق الحواجز وانطلق مسرعا في أرض الملعب قبل أن يعتدي على لاعب بشكتاش.

وتصدى اللاعبون والإداريون ومن كان في الملعب للمشجع بعد إحباط محاولاته للهروب.

ووفق وسائل إعلام محلية، اضطر لاعبو فريق بشكتاش إلى مغادرة الملعب تحت حراسة أمنية لتفادي تعرضهم لهجوم آخر من طرف جماهير الفريق المضيف الغاضبة بسبب الهزيمة.

واعتذر أنقرة غوجو لبشكتاش وجماهيره على جرى وعبّر عن أسفه لخروج التشجيع عن الروح الرياضية.

يشار إلى أن بشكتاش يتصدر ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات، فيما يحتل أنقرة غوجو المركز التاسع عشر الأخير برصيد نقطة واحدة.