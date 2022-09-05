لماذا يشارك غريزمان مع أتلتيكو مدريد بعد الدقيقة 60 فقط؟

أثار أنطوان غريزمان ومدربه دييغو سيموني الجدل عبر المنصات بسبب موعد نزول اللاعب خلال مباريات الفريق، بعد أن تكرر دخوله من على دكة البدلاء بين الدقائق 60–70.

وشارك اللاعب منذ بداية الموسم في 4 مباريات، لم تتعدَ مشاركته في أي منها حاجز الـ45 دقيقة، وهو ما أثار التساؤلات بشأن تكرار الأمر رغم كون اللاعب أحد العناصر الرئيسة في الفريق.

ويعود السبب في ذلك إلى رغبة أتلتيكو مدريد في تخفيض قيمة شرائه من برشلونة بعد نهاية إعارته نهاية الموسم الجاري، إذ ينص العقد بينهم وفق صحيفة “آس” الإسبانية على دفع أتلتيكو 40 مليون يورو لشراء اللاعب في حالة مشاركته لأكثر من 45 دقيقة في 50% من المباريات أو أكثر، وهو ما يحاول أتلتيكو تفاديه.

وكان غريزمان قد حقق ذلك الشرط في 30 من أصل 37 مباراة في الموسم الماضي، وهو ما يحاول أتلتيكو تفاديه هذا الموسم وتخفيض نسبة مشاركته.

وشارك غريزمان حتى الآن في 75% من المباريات لأكثر من 45 دقيقة، وهو ما يعني أنه يحتاج لعدد كبير من المباريات حتى تنخفض لأقل من 50% التي يتطلبها العقد.

وسيعني الاستمرار في تلك السياسة أن إلزامية الشراء لن تكون قابلة للتنفيذ، وبالتالي سيعود اللاعب إلى برشلونة، وعندها يمكن لأتلتيكو التفاوض من جديد واستغلال عدم رغبة برشلونة في عودة اللاعب.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية إن غريزمان يمثل قيمة مهمة للفريق ووجوده في الملعب مهم، وسيظل يشارك لكن بالوقت الذي يناسب الفريق.

وانتقل غريزمان إلى أتلتيكو قادمًا من برشلونة بعقد إعارة يمتد لموسمين، وذلك بعد فترة لم تكلل بالنجاح مع الفريق الكتالوني، قبل أن يستعيد جزءًا من مستواه مع أتلتيكو من جديد.