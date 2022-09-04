راشفورد يقود يونايتد للفوز 3-1 على أرسنال ويوقف انطلاقته بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تألق ماركوس راشفورد وأحرز هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على ضيفه أرسنال، اليوم الأحد، وإيقاف البداية المثالية لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 5 انتصارات متتالية.

وافتتح البرازيلي الشاب أنتوني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35، ليتمكن من هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق، الذي انتقل لصفوفه هذا الصيف قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

وتعادل بوكايو ساكا لمصلحة أرسنال في الدقيقة 60، غير أن ماركوس راشفورد رد بهدفين لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقتين 66 و75، بالإضافة إلى صناعة الهدف الأول لفريقه الذي أحرزه أنتوني.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي تمكن من تعويض بدايته المتعثرة في البطولة هذا الموسم التي شهدت خسارته في أول مباراتين، إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي فاز في لقاءاته الخمسة الأولى بالمسابقة عند 15 نقطة لكنه بقي في صدارة البطولة، التي يحلم بالفوز بها لأول مرة منذ موسم 2003-2004.