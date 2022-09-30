شاهد: ألعاب نارية تصيب حارس مرمى في مباراة قمة بكأس تشيلي لكرة القدم

تعرض مارتن بارا حارس مرمى يونيفرسيداد دي تشيلي لإصابة في الأذن، وهو يتعافى الآن في المستشفى، وذلك بعدما أصابته ألعاب نارية خلال مباراة في كأس تشيلي لكرة القدم أمام منافسه المحلي يونيفرسيداد كاتوليكا، الأربعاء.

ورصدت الكاميرات لحظة انفجار 3 ألعاب نارية قرب بارا (22 عاما) الذي سقط أرضا واضعًا يديه على أذنيه، قبل أن يخرج محمولا، وينقل إلى مستشفى في سانتياغو.

ووقع الحادث بعدما هز كاتوليكا الشباك في مباراة إياب دور الثمانية، ليجعل نتيجة المواجهة 1-1، وأوقف الحكم المباراة بعد مرور 4 دقائق فقط من بدايتها.

وقال سيباستيان ميراندا مدرب يونيفرسيداد دي تشيلي إن الحارس بارا “حالته مستقرة.. إنه بحالة جيدة وتحت الملاحظة. إنه مصدوم للغاية، ولكن المهم هو أن حالته الصحية جيدة وستتواصل الفحوصات”.

Pero hueón cómo lanzas fuego artificiales hacia la cancha donde hay personas? Recordar que ya en una marcha murió Denisse Cortés (Defensoría Popular) precisamente porque un pelotudo lanzó fuegos artificiales sin ningún criterio Ojalá se encuentre bien el arquero Martín Parra. pic.twitter.com/Snw3lYKvsY — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) September 28, 2022

وطالب يونيفرسيداد دي تشيلي الاتحاد المحلي للعبة بتوقيع “أقسى العقوبة” على نادي كاتوليكا؛ إذ كان من المفترض أن تقام المباراة من دون جمهور بسبب حوادث سوء سلوك متكررة.

بدوره، أدان نادي كاتوليكا الواقعة.

وقال النادي -في بيان- “نود أن نبدي تضامننا مع مارتن بارا وأسرته. نتمنى له سرعة الشفاء وعودته إلى أرض الملعب”.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين من الجماهير بعد الواقعة.